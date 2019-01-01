تصفیه خانه فاضلاب بیرجند در سال آینده به بهره برداری می رسد

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی هاشمی مقدم صبح سه شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه با بیان اینکه یازدهم دی ماه ۶۹ قانون تشکیل شرکت های آب و فاضلاب به تصویب مجلس رسید، افزود: تصویب این قانون و ایجاد وحدت رویه در ارائه خدمات آب شرب یکی از دستاوردهای مهم نظام جمهوری اسلامی بوده که روز به روز در سطح شهرها و روستاها در حال افزایش است.

وی با بیان اینکه ۹۹.۸۵ درصد جمعیت تحت پوشش خدمات آب شرب است، افزود: در بخش فاضلاب شهری با توجه به شرایط حاکم بر منطقه دچار عقب ماندگی هایی هستیم.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب شهری خراسان جنوبی با بیان اینکه جمعیت تحت پوشش خدمات فاضلاب دراستان ۳۶ درصد و در سطح کشوری ۴۶ درصد است، گفت: امید است بتوانیم با افزایش جمعیت تحت پوشش خدمات فاضلاب، استفاده بهتری از پساب داشته باشیم.

وی با بیان اینکه در حال حاضر ۱۳۹ هزار متر مکعب مخزن ذخیره بتنی داریم، اظهار کرد: آب شرب مورد نیاز جمعیت تحت پوشش از ۱۴۰ حلقه چاه و دو هزار و ۱۰۰ شبکه اصلی و فرعی توزیع می شود.

هاشمی مقدم از وجود ۱۹۷ هزار مشترک آب و ۵۹ هزار مشترک فاضلاب خبر داد و افزود: طول خطوط انتقال آب در شهرهای خراسان جنوبی ۵۷۰ کیلومتر است.

نصب ۲ هزار انشعاب جدید

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب شهری خراسان جنوبی ادامه داد: از ابتدای سال جاری دو هزار و ۵۰۰ شبکه جدید و دو هزار انشعاب فاضلاب نصب شده است.

هاشمی مقدم با بیان اینکه در هشت ماهه سال جاری ۳۱ میلیون متر مکعب آب در شبکه های آب شهری تزریق شده است، اظهار کرد: طی هشت ماهه سال جاری نسبت به سال گذشته سه درصد کاهش مصرف آب داشته ایم.

وی ادامه داد: در مجموع به دنبال پیگیری ها و برگزاری جلسات متعدد، دستگاه های دولتی موظف به کاهش هشت درصدی و شهرداری ها کاهش ۱۹ درصد آب مصرفی از شبکه آب شهری شده اند.

هاشمی مقدم با اشاره به اقدامات انجام شده در راستای کاهش هدر رفت آب بیان کرد: طی هشت ماهه سال جاری بیش از ۲۰۰ کیلومتر از شبکه های آب شهری و بخش قابل توجهی از کنتورهای آب نشت یابی شده اند.

وی با اشاره به حوادث شبکه توزیع آب بیان کرد: در هشت ماهه سال جاری، دو هزار و ۴۰۰ مورد حوادث داشته ایم که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۳۲ درصد کاهش داشته ایم.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب شهری خراسان جنوبی ادامه داد: همچنین طی این مدت هفت هزار اتفاق در انشعابات مشترکین را رفع کرده ایم که نسبت به سال گذشته ۷۰۰ مورد کاهش داشته است.

بهره برداری تصفیه خانه فاضلاب بیرجند

وی در سال جاری با بیان اینکه دو هزار و ۶۰۰ رشته انشعاب بازسازی شده است، افزود: همچنین دو هزار و ۳۷۰ دستگاه تعویض کنتور داشته ایم.

هاشمی مقدم از تعویض ۳۰ کیلومتر انشعاب فرسوده خبر داد و افزود: ۹ کیلومتر توسعه شبکه آب شهری در مسکن مهر استان انجام شده است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب شهری خراسان جنوبی بیان کرد: در هشت ماهه سال جاری ۱۶ کیلومتر خطوط اصلی فاضلاب اجرا و دو هزار انشعاب جدید نصب شده است.

هاشمی مقدم با اشاره به طرح احداث مدول دوم تصفیه خانه بیرجند بیان کرد: خط انتقال فاضلاب بیرجند به طول ۹ کیلومتر و به قطر هزار و ۲۰۰ کیلومتر به اتمام رسیده است.

وی از پیشرفت ۷۰ درصدی احداث تصفیه خانه فاضلاب خبر داد و اظهار کرد: انتظار می رود این تصفیه خانه تا نیمه دوم سال آینده به بهره برداری برسد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب شهری خراسان جنوبی ادامه داد: ظرفیت تصفیه مدول دوم تصفیه خانه ۲۱ هزار و ۵۰۰ متر مکعب در شبانه روز است.