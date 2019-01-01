نمایشگاه فناوری اطلاعات و ارتباطات استان برگزار می شود

محمدحسین زارع در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: سیزدهمین نمایشگاه فناوری اطلاعات و ارتباطات (کامیتکس) از تاریخ ١٢ تا ١٥ دی ماه در محل دائمی نمایشگاههای بین المللی استان برگزار می شود و علاقه مندان می توانند از ساعت ١٥ تا ٢١ هر روز از این نمایشگاه بازدید کنند.

وی با بیان اینکه این نمایشگاه فرصت مناسبی برای دستگاه‌های اجرایی استان به منظور نمایش خدمات الکترونیک خود به مردم است، ادامه داد: هر ساله در نمایشگاه کامیتکس شرکتهای خصوصی در حوزه فناوری اطلاعات جدیدترین دستاوردها و توانمندی های خود را عرضه می کنند ‌و حضور استارت آپ های حوزه IT از ویژگی های بارز نمایشگاه امسال است.

زارع افزود: با برنامه ریزی صورت گرفته علاوه بر شرکتهای خصوصی و استارت آپ ها، تعدادی از ادارات دولتی ‌و دستگاه های اجرایی استان نیز در این نمایشگاه حضور می یابند تا خدمات الکترونیکی خود را در معرض نمایش بازدیدکنندگان قرار دهند.

وی خاطرنشان کرد: استانداری ‌یزد نیز ضمن حمایت از برگزارکنندگان نمایشگاه و ترغیب ادارات به مشارکت و راه اندازی زون دولت الکترونیک، خدماتی را که از طریق اینترنت مردم می توانند دریافت نمایند در نمایشگاه ارائه خواهد کرد.

مدیر فناوری اطلاعات و شبکه دولت استانداری با اشاره به این خدمات و سامانه ها گفت: ‌سامانه درخواست تاسیس سازمانهای مردم نهاد که برای ثبت درخواست، ارسال الکترونیکی اطلاعات و مشاهده روند صدور مجوز، از سوی وزارت کشور ایجاد شده و در دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری مورد بهره برداری قرار گرفته و نیاز به حضور فیزیکی مردم را برای دریافت این خدمت رفع کرده است و متقاضیان می توانند جهت ثبت سمن ها به آدرس اینترنتی www.moi.ir مراجعه نمایند، ‌ازجمله این خدمات است.

وی ادامه داد: اپلیکیشن مجازیار با هدف امن تر شدن فضای ارتباطی خانواده ها و هدایت صحیح فرزندان در حوزه فضای مجازی از سوی سازمان امور اجتماعی کشور طراحی شده و دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری مسئولیت توزیع آن را بین آحاد مختلف جامعه برعهده دارد که این اپلیکیشن یک دوره آموزشی در فضایی پویا و جذاب و با استفاده از ابزارهای مختلف (ویدئو،‌پادکست، عکس نوشت و ...) با هدف صیانت از خانواده ها در فضای مجازی تولید شده است.

سامانه ارتباط مردم و دولت به منظور رسیدگی و پاسخگویی سریع به شکایت های مردم

‌زارع در بخش دیگری از سخنان خود گفت: سامانه ارتباط مردم و دولت یا سامد به منظور رسیدگی و پاسخگویی سریع به شکایت های مردم توسط نهاد ریاست جمهوری ایجاد شده، زیرنظر دفتر بازرسی استانداری فعالیت می کند و دستگاههای دولتی ملزم به پاسخگویی به مشکلات مردم در این سامانه هستند ‌که مردم می توانند با استفاده از شماره تلفن ١١١ یا پرتال www.saamad.ir مشکلات خود را مطرح و برای پیگیری های بعدی کد رهگیری دریافت کنند.

مدیر فناوری اطلاعات و شبکه دولت استانداری خاطرنشان کرد: سامانه ملی انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات که به منظور پاسخگویی دستگاههای اجرایی به اطلاعات موردنیاز شهروندان ایجاد شده در ‌اداره کل روابط عمومی استانداری مورد بهره برداری قرار گرفته است و مردم می توانند نیازهای اطلاعاتی خود را از طریق پایگاه اینترنتی foia.iran.gov.ir درخواست و حداکثر ظرف مدت ١٠ روز از طریق ایمیل پاسخ دریافت نمایند.

وی افزود: پیشخوان مجوزهای کشور در راستای تسهیل و تسریع در فرآیند صدور مجوزهای کسب و کار همچنین پیگیری و رسیدگی به شکایات متقاضیان این حوزه از سوی مرکز ملی پایش محیط کسب و کار کشور راه اندازی شده، دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاری استانداری از این سامانه جهت حمایت از سرمایه گذاران و کارآفرینان استفاده نموده است ‌و متقاضیان می توانند موارد مرتبط با مجوزهای کسب و کار را بدون مراجعه حضوری به ادارات از طریق این سامانه پیگیری کنند.

زارع ادامه داد: سامانه احراز اصالت هویت برخط که به منظور انجام استعلام آنلاین هویت افراد در هنگام دریافت خدمات از دستگاه های دولتی از سوی دفتر فناوری اطلاعات استانداری راه اندازی شده، نیاز به ارائه کپی شناسنامه و کارت ملی را رفع کرده است.