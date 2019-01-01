۴۰ هزار لیتر بنزین قاچاق در خراسان جنوبی کشف شد

به گزارش خبرنگار مهر، قربان علی مردانی صبح سه شنبه در کمیسیون نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز خراسان‌جنوبی‌ با اشاره به اینکه کنترل بار از سال ۹۴ در بازارچه مرزی صورت می‌گیرد، بیان کرد: با این وجود متأسفانه گاهی در مرز در لابه بلای مبادله کالا قاچاق سوخت نیز صورت می‌گیرد.

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه خراسان‌جنوبی ادامه داد: در این راستا پیشنهاد کنترل بار خودروها را در ورودی بازارچه مرزی داده‌ایم که نتایج بسیار خوبی داشت.

مردانی با اشاره به بحث قاچاق بنزین اظهار کرد: در ۹ ماهه سال جاری حدود ۴۰ هزار لیتر بنزین قاچاق مشکوفه داشته‌ایم.

وی با بیان اینکه بیشترین مصرف بنزین را در نهبندان داریم، بیان کرد: نهبندان در هشت ماهه امسال رتبه اول مصرف بنزین کشور را در بین نواحی ما و در منطقه خراسان‌جنوبی رتبه سوم را در آبان ماه داشته است.

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی خراسان‌جنوبی با اشاره به اینکه مصرف بنزین در آبان ماه در آبان ماه ۱۰۹ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش داشته است، ادامه داد: در راستای کنترل این موضوع پیشنهاد دادیم در نهبندان از کارت آزاد سوخت استفاده نشود و تنها مقدار کمی برای کارت آزاد در راستای حل مشکل مهمانانی که از این منطقه تردد می‌کنند، در نظر گرفته شود.

مردانی افزود: در مسیر چابهار، زاهدان و زابل به اجبار از کارت شخصی استفاده می‌کنند و از این منظر قاچاقچیان به مناطق ما آمده و از کارت آزاد استفاده و قاچاق سوخت صورت می‌گیرد.

وی یادآور شد: در شهر نهبندان در فروردین و اردیبهشت ماه ۶۱ درصد افزایش برداشت نفت و گاز داشتیم.