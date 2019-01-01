  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۱۱ دی ۱۳۹۷، ۱۳:۳۷

آیا نظامیان آمریکایی خارج شده از سوریه به عراق وارد شده اند؟

آیا نظامیان آمریکایی خارج شده از سوریه به عراق وارد شده اند؟

یک منبع کُردی به اخبار مربوط به ورود نظامیان آمریکایی خارج شده از سوریه به پایگاه مخمور در عراق واکنش نشان داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النهرین، یک منبع کُردی به اخبار مربوط به ورود نظامیان آمریکایی خارج شده از سوریه به پایگاه مخمور در عراق واکنش نشان داد.

رشاد کلالی از مسئولان اتحادیه میهنی کردستان عراق در مخمور اعلام کرد: اخبار مربوط به ورود برخی از نظامیان آمریکایی به پایگاه نظامی در مخمور نادرست است. در پایگاه نظامی مخمور لشکر سوم پلیس و گردان توپخانه آمریکا که تعداد آن از ۲۰۰ نفر فراتر نمی رود، قرار دارد.

وی تاکید کرد: هیچ نظامی یا مستشار آمریکایی از سوریه وارد این پایگاه نشده است. اطلاعات واصله از مناطق شرق فرات نشان دهنده این است که آمریکایی ها مدت حضور خود را برای ۴ ماه تمدید کرده اند و توافق درباره عدم عقب نشینی آنهاست.

این در حالی است که شبکه المیادین از ورود اولین گروه از نظامیان آمریکایی خارج شده از سوریه به پایگاهی عراقی در نزدیکی اقلیم کردستان عراق خبر داده بود.

کد مطلب 4501464

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها