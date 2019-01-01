به گزارش خبرگزاری مهر، گروهی از دانشجویان دانشگاه‌های علوم پزشکی در واکنش به استعفای وزیر بهداشت طی بیانیه‌ای واکنش نشان دادند.

متن بیانیه به شرح زیر است:

«باسمه تعالی

قریب به یک هفته است که خبر استعفای وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از گوشه و کنار محافل سیاسی و مدیریتی کشور شنیده می‌شود. تا اینکه امروز خبر رفتن دکتر قاضی زاده هاشمی از وزارت بهداشت رسانه‌ای و تأیید شد.

این مسئله بسیار تعجب انگیز است که در دولت هر مسئولی هر زمان که اراده می‌کند استعفا می‌دهد و خود را مبرا از پاسخگویی می‌داند، و جای تعجب که سازمان بازرسی کل کشور و مجلس شورای اسلامی هیچ واکنشی نشان نمی‌دهند.

در دوره ۶ ساله‌ای که شاهد ریاست دکتر قاضی زاده، متخصص چشم پزشکی که خود از نزدیک بینی رنج می‌برد و از بزرگترین فعالان بخش خصوصی سلامت کشور است، در وزارت بهداشت بودیم، بسیج دانشجویی در برهه‌های مختلف و دلسوزانه خطرات این نزدیک بینی هایشان به خصوص در طرح تحول سلامت را به ایشان گوشزد کرد. اما هربار با شماتت و برخوردهای زننده و طفره رفتن از پاسخگویی توسط این وزارتخانه مواجه شد.

اگرچه در اوایل، اجرای این طرح اتفاقات مثبتی به همراه داشت، اما بی‌تدبیری مجریان، آن را به چاهی بزرگ و بی انتها مبدل ساخت که اکنون پس از گذشت سه مرحله از آغاز این طرح برای پاسخگویی به اشتهای سیری‌ناپذیر آن مجبور به برداشت از صندوق توسعه ملی ـ میراث آیندگان ـ شدند و این طرح بدون در نظر گرفتن منابع پایدار آن رسما به شیر نفت وصل شد. چرا که دولت از پس هزینه‌ها بر نمی‌آید و بیمه‌های درمان نیز رسما ورشکسته شده‌اند.

نمایندگان مردم در مجلس نباید اجازه دهند که این طرز مدیریت توأم با تعارض منافع و وابسته به نفت که منجر به انتفاع پزشکان از بیت المال طی چند سال اخیر شده است ادامه پیدا کند و مدیران، بدون پاسخگویی درمورد نحوه هزینه کرد بیت‌المال و پول مردم از سمت خود استعفا دهند. وزیر بهداشت و مجموعه مدیران این وزارتخانه باید پاسخگوی بحران کنونی نظام سلامت باشند.

به دلیل تعارض منافع به وجود آمده طی دوره مدیریت ایشان بخش عظیمی از منابع دولت و بیمه‌های درمان صرف افزایش سه برابری دریافتی پزشکان شد.

در حالی که بسیج دانشجویی پیش از انتخاب وزیر بهداشت دولت یازدهم، نسبت به حضور ذی‌نفعان بخش خصوصی در مناصب حاکمیتی به دولت منتخب و نمایندگان مردم هشدار داده بود. افزایش افسارگسیخته هزینه‌های درمان طی چهارسال اخیر باعث شد تا کشور برای اولین بار در تاریخ انقلاب اسلامی مجبور به انتشار هشت هزار میلیارد تومان اوراق قرضه شبه ربوی شود که این کار نظام اقتصادی کشور را درآینده‌ای نه چندان دور با مشکل جدی مواجه خواهد کرد. هزینه‌هایی که به دلیل اصرار مجریان بر ادامه راه نادرست، سال به سال به رقم آن افزوده می‌شود و برای دولت‌های بعد تنها بدهی آن باقی می‌ماند.

هزینه اجرای طرح تحول باعث انباشت بدهی بیمه‌ها به مراکز بهداشتی و درمانی و به تبع آن اخلال در تأمین زنجیره تأمین دارو شد بطوریکه بسیاری از داروهایی که در گذشته نه چندان دور در کشور تولید می‌شدند بعلت عدم صرفه اقتصادی تولید نشوند و کارخانجات کشور بعلت نبود نقدینگی قادر به ترخیص کالاها نباشند و تولیدشان متوقف شود!

عواقب این طرح باعث شد که سازمان تأمین اجتماعی کشور که با زندگی چندین میلیون کارگر و کارمند و بازنشسته سر و کار دارد در آستانه ورشکستگی قرار بگیرد و زندگی این افراد دچار اختلال گردد؛ و تأمین اجتماعی به سرنوشت صندوق بازنشستگی کشوری دچار شود.

پرداخت‌های کلان و نجومی در سه سال اول اجرای طرح تحول از جیب بیت‌المال و بیمه‌ها، که تنها عاید بخشی از فعالان نظام سلامت شد، باعث شد تا هم اکنون دانشگاه‌های علوم پزشکی به شرکت‌های دارویی، دستیاران، اساتید و غیره بدهکار باشند. در چنین شرایطی به نظر می‌رسد تنها بیمارستان‌ها و مافیای نظام سلامت در بخش خصوصی است که سودهای کلانی را به برکت افزایش نجومی تعرفه‌های درمان برده است.

در چنین شرایطی در واکنش به اظهارات برخی مسئولان و نمایندگان که خواهان بازگشت وزیر مستعفی بهداشت هستند باید گفت که دیگر دوران بازی‌های رسانه‌ای کثیف و گروکشی‌های سیاسی برای غارت هرچه بیشتر جیب مردم و بیت‌المال به کام عده‌ای خاص و به نام حفاظت از سلامت مردم تمام شده است!

این روزها که دوباره مجلس حال و هوای تدوین بودجه را دارد و وزارت بهداشت تمام لابی‌های خود را برای افزایش بودجه خود به دست گرفته، مردم فریب چنین برخوردهایی را نمی‌خورند! دیگر بجای بازی‌های قبیله‌ای و سیاسی به فکر مردم باشید. دکتر سید حسن قاضی زاده هاشمی باید پاسخگوی عملکرد ۶ ساله خود باشند! ایشان درحالی از کمبود منابع سخن می‌گویند که طبق آمارها اعتبارات نظام سلامت در این چند سال بیش از ۲۵۰ درصد افزایش داشته است!

وزیر بهداشت باید پاسخ بدهد که چرا پرونده الکترونیک سلامت را که هزینه‌های درمان را به اذعان کارشناسان تا ۳۰ درصد کاهش می‌داد اجرا نکردند! چرا با وجود اعتراف تمام کارشناسان و فعالان این حوزه بر اهمیت اجرای راهنماهای بالینی و نظارت صحیح بر درمان، این مهم را عملی نکرده و در مقابل آن موضع گرفتند؟ حتی پزشک خانواده که می‌توانست با توزیع درست منابع و تنظیم رویکرد ها، هزینه‌های بخش سلامت را بسیار پایین بیاورد عملی نشد! باید پاسخ بدهند که آیا غیر از این است که پزشکی در دوران وزارت ایشان رسما به یک تجارت تبدیل شد؟ درحالی که خود خانواده علوم پزشکی و کادر درمان نیز طی چند سال اخیر سخت‌ترین شرایط را تحمل کرده اند و ناراضی هستند.

اینکه آقای دکتر قاضی زاده بالاخره بعد از ۶ سال به این نتیجه رسیده است صلاحیت سکانداری نظام سلامت کشور را ندارد کمی دیر است! مدیریت نفتی ایشان مبتنی بر تزریق منابع بیت المال و بیمه‌ها ضربه‌هایی بر پیکره نظام سلامت زده است که باید پاسخگوی آن باشد. دوران مدیریت نفتی تمام شده است.

حالا که فروش نفت تحریم شده و دیگر پولی برای تزریق به چاه ویل سلامت ندارند کنار کشیده‌اند؟ مدیریت کشور در شرایط جنگ اقتصادی و تحریم از این طرز تفکر اشرافی و پول پاشی بر نمی‌آید! حال که بعد از ۶ سال هزینه کردن منابع کشور در بخش درمان و عدم پرداختن به مسائل جدی سلامت و بهداشت، با کمبود بودجه و امتناع دولت و سازمان برنامه و بودجه در همراهی با پولپاشی‌های وزارت بهداشت مواجه شده اند کنار کشیده‌اند؟

حال که پس از ۶ سال تلاش برای منتقل کردن منابع بیمه‌های درمان به وزارت بهداشت و در دست گرفتن تمام منابع مالی نظام سلامت کشور از این مهم باز ماندند و نتوانستند کاستی‌های طرح تحول را مستقیم و غیر مستقیم از جیب مردم پر کنند کنار کشیده اند؟

حال که پس از ۶ سال بایکوت رسانه ای، تهدید مخالفان و منتقدان، توهین به جنبش دانشجویی و تبلیغات پوپولیستی، آن هیمنه و غروری که باعث می‌شد هیچگاه به سخنان منتقدان دلسوز گوش ندهند فروریخته کنار کشیده اند؟ حال که پس از لابی‌های فراوان بیمه سلامت ایران به وزارت بهداشت منتقل شد و علیرغم افزایش بودجه سال به سال از کیفیت خدمات و بسته‌های حمایتی آن کاسته شده و دچار کسری بودجه است کنار کشیده اند؟!

استعفا برای وزیر بهداشت کم است! چنین بی تدبیری‌ها و سوء مدیریت‌هایی لایق استیضاح است! لایق بازخواست و پاسخگویی و اجبار به جبران. این اقدام وزیر بهداشت اگر به جهت اینکه قبول کرده اند مدیریت نظام سلامت حرفه ایشان نیست را اقدامی پسندیده می‌دانیم و سایر مدیران ناکارامد نظام سلامت را به استعفا دعوت می‌کنیم. اما اگر این تلاش برای افزایش بودجه، برای حفظ اندک آبرو و اعتبار باقیمانده برای طرح تحول باشد بهتر است خود را برای پاسخگویی به افکار عمومی ملت شریف ایران آماده کنند!

ما از سازمان بازرسی کل کشور و مجلس شورای اسلامی به جد مطالبه می‌کنیم که این مسئله را رها نکنند، وقتی مسئله تعارض منافع گوشزد می‌شود و در انتها خود وزیر می‌گویند که چشم پزشک هستند و حرفه شان سیاست نیست، یعنی باید بیش از این در انتخاب‌ها و اعتمادها دقت شود!

والسلام علی من التبع الهدی

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