به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان قم، مدیرکل دفتر مطالعات راهبردی و اقتصاد سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای در رابطه با این طرح اظهار داشت: با حضور کارشناسانی از سازمان بهداشت جهانی (WHO) و به منظور بررسی و ارائه طریق جهت افزایش ضریب ایمنی جاده‌ای، طرح مطالعاتی مدیریت سرعت (تناسب سرعت، راه و خودرو) در سطح تعدادی از محورهای مواصلاتی استان قم اجرا شد.

جواد هدایتی ادامه داد: در این مرحله از طرح که مدیران و کارشناسانی از سازمان متبوع بر نحوه ارائه و بررسی داده‌های مطالعاتی نظارت و اشراف داشتند، محورهای آزادراه و جاده قدیم قم - تهران، بزرگراه قم - سلفچگان و کمربندی امام علی شهر قم مورد بازدید قرار گرفت.

وی اظهار داشت: با توجه به تعریف سرعت مطمئن در محدوده راه‌های کشور و تناسب آن با نوع خودرو و راه مرتبط و ضرورت بازنگری در المان‌های جاده‌ای، اعم از تابلوهای ترافیکی، وضعیت راه، تعداد و عرض باند، وضعیت شانه راه، تعداد و محل دوربرگردان‌ها و تقاطع‌ها، رویه آسفالتی و ...همچنین رفتار ترافیکی رانندگان و کاربران جاده‌ای، اجرای این طرح با همکاری سازمان بهداشت جهانی در دستور کار قرار گرفت.

مدیرکل دفتر مطالعات راهبردی و اقتصاد سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای در خصوص نوع و دلیل انتخاب استان‌های مورد مطالعه در راستای اجرای این طرح نیز عنوان کرد: با توجه به مطالعات صورت گرفته که متناسب با تنوع اقلیم‌های جغرافیایی کشور می‌باشد مقرر شد محورهای مواصلاتی هفت استان مورد بازدید و بررسی مطالعاتی قرار گیرند.

وی در خصوص میزان و نوع همکاری سازمان بهداشت جهانی در راستای اجرای این پروژه مطالعاتی جاده‌ای نیز عنوان کرد: سازمان بهداشت جهانی با انتخاب و تقبل هزینه‌های اعزام کارشناس و مطالعات صورت گرفته، تاکنون در چند کشور جهان همکاری‌های گسترده‌ای را به عمل آورده است.

هدایتی گفت: پس از بررسی و مطالعات مقدماتی و جمع‌بندی توسط دستگاه‌های مربوطه (راهداری و حمل‌ونقل - پلیس راه) و کارشناسان سازمان بهداشت جهانی، نسبت به ارائه راهکار اقدام و در صورت تناسب سنجی طرح، عملیات اجرایی آن به طرق موضوعه آغاز می‌شود.