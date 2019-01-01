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۱۱ دی ۱۳۹۷، ۱۳:۴۵

با حضور کارشناسان سازمان بهداشت جهانی؛

نخستین مرحله طرح مطالعاتی مدیریت سرعت در جاده‌های قم اجرا شد

نخستین مرحله طرح مطالعاتی مدیریت سرعت در جاده‌های قم اجرا شد

قم - نخستین مرحله از طرح مطالعاتی مدیریت سرعت در سطح جاده‌های استان قم با حضور کارشناسانی از سازمان بهداشت جهانی اجرا شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان قم، مدیرکل دفتر مطالعات راهبردی و اقتصاد سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای  در رابطه با این طرح اظهار داشت: با حضور کارشناسانی از سازمان بهداشت جهانی (WHO) و به منظور بررسی و ارائه طریق جهت افزایش ضریب ایمنی جاده‌ای، طرح مطالعاتی مدیریت سرعت (تناسب سرعت، راه و خودرو) در سطح تعدادی از محورهای مواصلاتی استان قم اجرا شد.

جواد هدایتی ادامه داد: در این مرحله از طرح که مدیران و کارشناسانی از سازمان متبوع بر نحوه ارائه و بررسی داده‌های مطالعاتی نظارت و اشراف داشتند، محورهای آزادراه و جاده قدیم قم - تهران، بزرگراه قم - سلفچگان و کمربندی امام علی شهر قم مورد بازدید قرار گرفت.

وی اظهار داشت: با توجه به تعریف سرعت مطمئن در محدوده راه‌های کشور و تناسب آن با نوع خودرو و راه مرتبط و ضرورت بازنگری در المان‌های جاده‌ای، اعم از تابلوهای ترافیکی، وضعیت راه، تعداد و عرض باند، وضعیت شانه راه، تعداد و محل دوربرگردان‌ها و تقاطع‌ها، رویه آسفالتی و ...همچنین رفتار ترافیکی رانندگان و کاربران جاده‌ای، اجرای این طرح با همکاری سازمان بهداشت جهانی در دستور کار قرار گرفت.

مدیرکل دفتر مطالعات راهبردی و اقتصاد سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای در خصوص نوع و دلیل انتخاب استان‌های مورد مطالعه در راستای اجرای این طرح نیز عنوان کرد: با توجه به مطالعات صورت گرفته که متناسب با تنوع اقلیم‌های جغرافیایی کشور می‌باشد مقرر شد محورهای مواصلاتی هفت استان مورد بازدید و بررسی مطالعاتی قرار گیرند.

وی در خصوص میزان و نوع همکاری سازمان بهداشت جهانی در راستای اجرای این پروژه مطالعاتی جاده‌ای نیز عنوان کرد: سازمان بهداشت جهانی با انتخاب و تقبل هزینه‌های اعزام کارشناس و مطالعات صورت گرفته، تاکنون در چند کشور جهان همکاری‌های گسترده‌ای را به عمل آورده است.

هدایتی گفت: پس از بررسی و مطالعات مقدماتی و جمع‌بندی توسط دستگاه‌های مربوطه (راهداری و حمل‌ونقل - پلیس راه) و کارشناسان سازمان بهداشت جهانی، نسبت به ارائه راهکار اقدام و در صورت تناسب سنجی طرح، عملیات اجرایی آن به طرق موضوعه آغاز می‌شود.

کد مطلب 4501474

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