به گزارش خبرنگار مهر، محسن صادقیان، پیش از ظهر امروز در نشستی خبری با محوریت پروژههای عمرانی و مسائل حوزه راه و حمل و نقل با اشاره به اینکه بودجههای عمرانی سال جاری همچنین بودجهای که در لایحه بودجه ۹۸ برای استان یزد پیشبینی شده، جوابگوی نیازهای استان نیست بنابراین باید به دنبال برونسپاری برخی پروژهها باشیم.
وی عنوان کرد: در حال حاضر ۲ هزار پروژه عمرانی در استان یزد وجود دارد که هزار و ۷۰۰ مورد از آنها نیمهتمام است و بر اساس بررسیهای انجام شده، ۱۷۰ مورد از آنها در سال جاری قابل واگذاری به بخش خصوصی است.
صادقیان خاطرنشان کرد: البته در زمینه برونسپاری پروژههای نیمهتمام موفقیت چندانی نداشته ایم اما این عدم موفقیت مربوط به کل کشور است که امیدواریم با تغییر شرایط اقتصادی شاهد بهبود وضعیت برونسپاری پروژه ها باشیم.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار یزد در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به پروژههای حوزه راه و حمل و نقل اظهار داشت: شرایط ما در بودجه ۹۸ شرایط بهتری به ویژه در حوزه راه است اما ذات پروژههای این حوزه زمانبری و هزینهبری است که با این وجود، در دهه فجر امسال ۴ هزار و ۶۸۸ کیلومتر راه آسفالته در سطح استان مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت.
وی عنوان کرد: پروژههای دیگری نیز در حوزه راه و حمل و نقل تا پایان سال جاری به ویژه در ایام دهه فجر افتتاح یا بهره برداری می شود که از جمله آنها می توان به اصلاح و بهبود وضعیت ایستگاه راه آهن یزد و مسیرهای دسترسی آن اشاره کرد زیرا ایستگاه راه آهن یکی از مبادی ورودی گردشگران داخلی و خارجی است و باید زیباسازی و بهسازی شود.
صادقیان خاطرنشان کرد: همین امر را در فرودگاه یزد نیز پیگیری میکنیم و امیدواریم در دهه فجر بتوانیم شاهد ایجاد فضای بهتر و زیباتر در ترمینال خارجی و آغاز فعالیت زیباسازی و بهسازی در ترمینال داخلی باشیم.
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