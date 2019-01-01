تیم ملی فوتبال ایران ریکاوری کرد

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر از قطر، تیم ملی فوتبال ایران شب گذشته در دیداری تدارکاتی برابر تیم قطر قرار گرفت و با نتیجه ۲ بر یک به پیروزی رسید.

شاگردان کارلوس کی روش امروز بعد از این مسابقه در دو گروه تمرین کردند. گروه اول شامل بازیکنانی بود که به صورت ثابت در ترکیب تیم ملی حضور داشتند. این بازیکنان تمرینات سبکی را انجام داده و برای ریکاوری راهی سالن و استخر شدند.

سایر ملی پوشان هم در زمین چمن و زیر نظر کی روش تمرین کردند.

علیرضا جهانبخش و علی قلی زاده هم که همچنان با مصدومیت مواجه هستند، کارهای درمانی و تمرینی را جداگانه دنبال کردند.