مسابقات «جت پک» در ۲۰۱۹ برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت «JetPack Aviation» نخستین جت پک را به طور تجاری تولید و روانه بازار کرد. این شرکت قصد دارد نخستین لیگ مسابقات جت پک در جهان را در ۲۰۱۹ میلادی افتتاح کند.

درهمین راستا این شرکت ویدئویی را منتشر کرده که در آن دو خلبان با جت پک هایشان مشغول پرواز آزمایشی هستند.

شرکت مذکور طی ۱۲ ماه گذشته آزمایش هایی را انجام داد تا ثابت کند دو خلبان می توانند همزمان جت پک ها را به تن کنند و بدون هیچ خطری در نزدیکی یکدیگر پرواز کنند.

آزمایش های جت پک بالای دریاچه ای در جنوب کالیفرنیا انجام شده است. همچنین رئیس این شرکت خود محصول را آزمایش کرده است.

این نخستین بار است که دو جت پک همزمان با یکدیگر پرواز می کنند. جت پک های شرکت کننده در مسابقات می توانند با سرعتی بیش از ۲۰ مایل برساعت پرواز کنند.