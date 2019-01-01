دریاداری که فراتر از مرگ بود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی حوزه هنری کودک و نوجوان، مریم حضرتی نویسنده کتاب «یک شهر یک خانه»با اشاره به شخصیت داریوش ضرغامی، قهرمان این کتاب گفت: ما برای تهیه این کتاب، 12 روز به صورت فشرده با هم گفتگو کردیم. 12 روزی که برای من به اندازه یک زندگی درس و تجربه به همراه داشت.

وی افزود: بارزترین ویژگی شخصیتی دریادار ضرغامی که در کتاب هم به آن اشاره شده، انسانیت، مردانگی و استحکام شخصیتی او بود، طوری که در تمام مدت گفتگو من او را فردی فناناپذیر یافتم. اگرچه در واقع هم این گونه است.

حضرتی ادامه داد: روند تولید محتوا و نگارش کتاب «یک شهر یک خانه» هم به سرعت پیش رفت و کمتر از 6 ماه، این کتاب آماده انتشار شد؛ قطعا مهمترین دلیل آن، عشق و علاقه من به زندگی این مرحوم و دلاوری های این دریادار در خرمشهر بود.

گفتنی است امیر دریادار دوم داریوش ضرغامی از یادگاران و پیشکسوتان ۸ سال دفاع مقدس و از مدافعان خرمشهر قهرمان روز 7دی ماه در خرمشهر به یاران شهیدش پیوست.