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۱۱ دی ۱۳۹۷، ۱۴:۳۹

به بهانه درگذشت راوی «کتاب یک شهر، یک خانه»

دریاداری که فراتر از مرگ بود

دریاداری که فراتر از مرگ بود

نویسنده کتاب «یک شهر یک خانه»، درباره قهرمان این کتاب، مرحوم دریادار تکاور «داریوش ضرغامی» از مدافعان شهر خرمشهر که به تازگی درگذشته است گفت: او ژنرالی فراتر از مرگ بود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی حوزه هنری کودک و نوجوان، مریم حضرتی نویسنده کتاب «یک شهر یک خانه»با اشاره به شخصیت داریوش ضرغامی، قهرمان این کتاب گفت: ما برای تهیه این کتاب، 12 روز به صورت فشرده با هم گفتگو کردیم. 12 روزی که برای من به اندازه یک زندگی درس و تجربه به همراه داشت.

وی افزود: بارزترین ویژگی شخصیتی دریادار ضرغامی که در کتاب هم به آن اشاره شده، انسانیت، مردانگی و استحکام شخصیتی او بود، طوری که در تمام مدت گفتگو من او را فردی فناناپذیر یافتم. اگرچه در واقع هم این گونه است.

حضرتی ادامه داد: روند تولید محتوا و نگارش کتاب «یک شهر یک خانه» هم به سرعت پیش رفت و کمتر از 6 ماه، این کتاب آماده انتشار شد؛ قطعا مهمترین دلیل آن، عشق و علاقه من به زندگی این مرحوم و دلاوری های این دریادار در خرمشهر بود.

گفتنی است امیر دریادار دوم داریوش ضرغامی از یادگاران و پیشکسوتان ۸ سال دفاع مقدس و از مدافعان خرمشهر قهرمان روز 7دی ماه در خرمشهر به یاران شهیدش پیوست.

کد مطلب 4501502
حمید نورشمسی

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