تعطیلی در پروژه های آب و فاضلاب نداریم/ استفاده از پساب

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا جزءقاسمی ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه با وجود باردنگی های صورت گرفته در سطح استان زنجان، باز با مشکل کمبود آب مواجه هستیم، افزود: در استان زنجان میانگین مصرف دو برابر میانگین جهانی است و باید مدیریت بهینه آب مد نظر قرار گیرد.

وی با بیان اینکه کل استان زنجان دارای وضعیت خشکسالی است که بسته به مناطق شامل خشکسالی شدید، متوسط و خفیف است، ادامه داد: تامین آب شهر زنجان از طریق حفر و تجهیز بیش از ۱۲۵ حلقه چاه آب شرب انجام می‌شود.

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب شهری استان زنجان مدیریت تقاضا را از اولویت های مهم در مجموعه آب و فاضلاب شهری زنجان عنوان کرد و با بیان اینکه در این زمینه تاکنون گام های خوبی برداشته شده است، افزود: با اجرای مدیریت تقاضا با وجود تابستان سال گذشته در ۲۱ شهر استان زنجان، تنش آبی وجود داشت.

جزء قاسمی با بیان اینکه کل استان زنجان دارای وضعیت خشکسالی است که بسته به مناطق شامل خشکسالی شدید، متوسط و خفیف است، افزود: نقاط مختلف کشور ایران در سال‌های متمادی با کمبود بارش و خشکسالی مواجه بوده است.

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب شهری استان زنجان افزود: بهای هر لیتر آب نزدیک یک هزار تومن است این در حالی است که ۴۵ درصد قیمت آب دریافت می‌شود، این یک چرخه معیوب است که می‌تواند در آینده مشکل‌ساز شود.

جزء قاسمی با بیان اینکه طبق مصوبه اخیر در استان ۴۰ درصد از پساب تولید شده در افق طرح در تصفیه خانه فاضلاب شهر زنجان به صنایع تازه تاسیس در استان اختصاص می یابد، گفت: ۶۰ درصد مابقی نیز به عنوان جایگزینی برای آب پاک در بخش صنایع و کشاورزی و با تقویت آب خوان مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان زنجان تصریح کرد: در حال حاضر پساب تولید شده در تصفیه خانه فاضلاب زنجان با حجم ۴۰۰ لیتر در ثانیه وارد زنجانرود می شود که این امر با نظارت شبکه بهداشت و طبق استانداردهای محیط زیست در حال انجام است.

جزء قاسمی افزود: ظرفیت تولید پساب در تصفیه خانه فاضلاب شهر زنجان در آینده از ۱۰ میلیون متر مکعب کنونی به ۳۰ میلیون متر مکعب افزایش یافته و به راحتی می تواند جایگزینی برای تامین آب مورد نیاز واحد های صنعتی در استان زنجان باشد.

این مسئول گفت: پساب فاضلاب علاوه بر استفاده در بخش صنعت به ویژه صنایع آببری همچون پتروشیمی و فولاد برای تغذیه آبخوان در استان زنجان نیز مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

وی با اشاره به اینکه پنج طرح فاضلاب در شهرهای زنجان، دندی، زرین آباد، خرم‌دره و ارمغانخانه در دست اجرا است، گفت: استان زنجان در اجرای نقشه راه ایمنی آب از استحصال تا ایمنی رتبه نخست را کسب کرده که نشان از پاکی آب شرب زنجان دارد.

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب شهری استان زنجان تاکید کرد: توسعه فاضلاب شهر زنجان با اعتبارات دولتی ناچیز بسیار سخت است و در حال حاضر ۲ میلیارد تومان اعتبار به حوزه آب و فاضلاب شهری زنجان تخصیص داده شده است.

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب شهری استان زنجان با بیان اینکه سیستم شبکه فاضلاب شهر زرین‌آباد ۷۰ درصد پیشرفت دارد، افزود: تصفیه‌خانه و فاضلاب شهر دندی در دهه فجر به بهره‌برداری می‌رسد و شرکت آب و فاضلاب شهری زنجان برای تکمیل فاضلاب شهری ابهر نیز در تلاش برای جذب سرمایه‌گذار است.

جزء قاسمی با بیان اینکه پنج طرح فاضلاب در استان زنجان در دست اجرا است که در شهرهای زنجان، دندی، زرین آباد، خرم‌دره و ارمغانخانه انجام می‌شود، گفت: با وجود مشکلات و محدودیت‌های مالی تعطیلی در پروژه‌ها وجود ندارد.