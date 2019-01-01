به گزارش خبرنگار مهر، جلسه شورای اداری شهرستان‌های جنوب سیستان و بلوچستان با حضور اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور عصر امروز در دانشگاه ولایت شهرستان ایرانشهر برگزار شد.

محمد نعیم امینی فرد نماینده مردم ایرانشهر درمجلس شورای اسلامی در این جلسه اظهار داشت: باید با توجه به وسعت سیستان و بلوچستان برخی ادارات کل به صورت مستقل در جنوب استان مستقر شوند.

وی با اشاره به اینکه رشد پروژه های عمرانی در منطقه ایرانشهر مطلوب است، افزود: اما با توجه به محرومیت تاریخی که در استان سیستان و بلوچستان وجود دارد باید تلاش بیشتری برای توسعه این خطه از کشور انجام شود.

رئیس مجمع نمایندگان سیستان و بلوچستان ادامه داد: باوجود تأکید مکرر رهبر معظم انقلاب مبنی بر توسعه سواحل مکران و به‌ویژه بندر چابهار باید توجه بیشتری در خصوص ایجاد زیرساخت های لازم در جنوب استان انجام شود.