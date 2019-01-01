مدت زمان تعهدات فوق تخصصی پزشکی کاهش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت بهداشت، دکتر ابراهیم گلمکانی، در تشریح مصوبات جلسه کمیسیون عالی تعهدات به ریاست وزیر بهداشت، گفت: با توجه به اینکه طول دوره تخصصی رشته اطفال ۴ سال بود که در نشست نودم شورای آموزش پزشکی به سه سال کاهش یافته است بنابراین مقرر شد، میزان تعهد متخصصان رشته اطفال با طول دوره ۴ ساله از جمله سهمیه قانون برقراری عدالت آموزشی، متناسب با طول دوره آموزشی ۳ ساله محاسبه شود.

وی در مورد فارغ التحصیلان مقطع کارشناسی ارشد که سند تعهد در دفترچه آزمون برای آنها پیش بینی نشده است، گفت: برای این دسته از فارغ التحصیلان، اسناد تعهد آزاد می شود و ارائه دانشنامه و مدرک تحصیلی صرفا منوط به تسویه حساب تعهدات آموزش رایگان است.

گلمکانی با اشاره به تعهدات فارغ التحصیلان رشته های فوق تخصصی پزشکی اظهار داشت: با توجه به تاکید دکتر هاشمی وزیر بهداشت، تعهدات پذیرفته شدگان این مقطع به میزان یک برابر مدت تحصیل تعیین شد. این در حالی است که در گذشته این میزان دو برابر بود و تصمیم بر این گرفته شد که برای همه فارغ التحصیلان به غیر از مشمولین قانون برقراری عدالت آموزشی این تعهد یک برابر محاسبه شود و کاهش تعهدات هم به متعهدینی که در حین انجام فعالیت هستند، تسری یابد.

وی افزود: تعهدات فوق متخصصان که با استفاده از سهمیه اعضای هیئت علمی در آزمون قبول شده اند یعنی با نمره کمتر و با شرایط تسهیل شده وارد دوره آموزشی شده اند، از شمول این حکم خارج هستند تابع احکام مربوطه خود هستند و همینطور افرادی که بر مبنای توافقاتی با دانشگاه مربوطه، به منظور رفع نیازهای آموزشی یا درمانی به کار گیری شده اند، تابع توافقات صورت گرفته با دانشگاه هستند و از شمول این مصوبه خارج هستند.

معاون حقوقی و امور مجلس وزارت بهداشت درباره تعهدات دکتری تخصصی (Ph.D) گفت: به منظور ساماندهی این دسته از فارغ التحصیلان مقرر شد هر سال، کمیته ای در وزارت بهداشت تشکیل شود و با توجه به نیاز های دانشگاه ها رشته های مختلف دکتری تخصصی (Ph.D) را به دو گروه اجباری و اختیاری تقسیم کنند.

وی افزود: بر این اساس آنهایی که تعهد اجباری دارند ، لازم است ظرف یک ماه پس از فراغت از تحصیل، خود را به دبیرخانه کمیته معرفی کنند. دبیرخانه مکلف است این افراد را ظرف سه ماه نسبت به تعیین محل تعهدات معرفی کند و مراتب را کتبا به فرد اعلام کند و در صورت عدم تعیین محل انجام تعهد ظرف مدت یاد شده، مرکز امور هیئت علمی وزارت بهداشت، تعهد متعهدین را آزاد کند.

گلمکانی افزود: در مورد افرادی که دارای تعهد اختیاری هستند و اغلب رشته های دکتری تخصصی (Ph.D) را شامل می شود، متعاقبا این رشته ها را اعلام می کنیم، چنانچه دانشگاه ها و یا دانشکده های علوم پزشکی و سازمان ها و موسسات وابسته به وزارت بهداشت اعلام نیاز را ظرف سه ماه از تاریخ فراغت از تحصیل به مرکز امور هیئت علمی ارسال نکنند، مرکز، تعهدات متعهدین مذکور را آزاد می کند.

وی تاکید کرد: متعهدینی که از تحصیلات بورس داخل استفاده کرده اند، از مفاد این مصوبه مستثنی بوده و تابع ضوابط مربوطه هستند.

معاون حقوقی و امور مجلس وزارت بهداشت در مورد ثبت نام از پذیرفته شدگان گفت: قبلا افراد برای تضمین تعهدات باید وثیقه می گذاشتند یا ضمانت دو کارمند را را ارائه می دادند و یا سند ملکی می گذاشتند که این موضوع برای برخی از افراد مشکل بود، لذا قرار شد برای افرادی که نمی توانند وثیقه ملکی بیاورند، این امکان فراهم شد که ضمانت دو فرد صاحب جواز کسب با حداقل ۵ سال سابقه فعالیت مورد قبول باشد و این اتفاق خوبی است.

وی در مورد تصمیمات اتخاذ شده در خصوص فارغ التحصیلان تخصصی سهمیه مناطق محروم گفت: براساس قانون، فارغ التحصیلان این سهمیه باید سه برابر مدت تحصیل در مناطق محروم خدمت کنند و این اصل اساسی و صراحت قانونگذار بوده که قابل خدشه نخواهد بود. با این حال برای موارد بسیار خاص با رعایت قانون، تصمیماتی در جلسه گرفته شد.

گلمکانی یادآور شد: به عنوان مثال؛ برای انجام تعهدات در جایی که ظرفیت وجود ندارد، مثلا رزیدنت به شهرستان خاصی تعهد داده است که در حال حاضر بیمارستان در حال ساخت است و فعلا بیمارستان ندارد، موضوع به درخواست رئیس دانشگاه در کمیسیون نقل و انتقالات معاونت درمان مطرح می شود و جابجایی صرفا در مناطق محروم همان استان با نظر این کمیته قابل انجام می باشد.