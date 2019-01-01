نصب دوربین مداربسته در معابر پر تردد شهر مریانج

محسن معصوم‌علیزاده در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به لزوم نصب دوربین‌های مداربسته در سطح شهر عنوان کرد: نصب دوربین‌های مدار بسته در معابر سطح شهرها اقدامی موثر در راستای تامین امنیت است.

وی افزایش امنیت شهری و کنترل ترافیک و گستردگی پهنه نظارت را از مزیت‌های نصب این دوربین‌ها برشمرد و گفت: این دوربین ها به ایجاد شرایط ایمن‌تر در شهر کمک می‌کند.

شهردار مریانج از نصب ۳۸ دوربین در ۱۱ نقطه این شهر خبر داد و افزود: این دوربین‌ها در مراکز پرتردد و مهم، ورودی و خروجی‌های شهر و اماکن عمومی نصب شده است.

معصوم‌علیزاده اضافه کرد: این دوربین‌ها با قابلیت چرخش ۱۸۰ درجه به صورت ۲۴ ساعته در حال ضبط تصاویر در محل مانیتورینگ حراست شهرداری هستند.

وی عنوان کرد: اماکن تحت مالکیت شهرداری از قبیل ساختمان‌های این شهرداری، انبار بزرگ شهرداری، سکوی زباله و پارکینگ ماشین‌آلات شهر نیز زیر چتر پوششی این دوربین‌ها قرار گرفته است.

شهردار مریانج تأکید کرد: این طرح در راستای انجام اقدامات پیشگیرانه به منظور جلوگیری از وقوع جرائم در سطح شهر اجرا شده و با تأمین اعتبار کافی نقاط دیگری از شهر نیز زیر پوشش ضبط تصاویر خواهد رفت.

وی ادامه داد: اجرای این طرح علاوه بر اقدامات پیشگیرانه می‌تواند در راستای روان‌سازی و کنترل ترافیکی شهر و هچنین ایجاد حس اعتماد مردمی و آرامش خاطر شهروندان برای عبور و مرور بی دغدغه در سطح شهر مفید باشد.

معصوم‌علیزاده عنوان کرد: شهر مریانج یکی از امن‌ترین شهرهای استان بوده و نصب این دوربین‌ها بیشتر به منزله پیشگیری از سرقت‌های احتمالی نیز می‌تواند کارآیی داشته باشد.