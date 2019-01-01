پرداختن جشنواره ابوذر به موضوعات شهری و شهروندی قابل تقدیر است

به گزارش خبرگزاری مهر، اعضای ستاد برگزاری جشنواره ابوذر آذربایجان شرقی روز گذشته با شهردار تبریز دیدار و گفت و گو کردند.

شهردار تبریز در این دیدار ضمن تشکر از اعضای این ستاد گفت: ما همواره از نقدهای منطقی در حوزه مطبوعات استقبال می کنیم، و جشنواره رسانه ای ابوذر نیز فرصتی برای نزدیک شدن خبرنگاران و مدیریت شهری است.

ایرج شهین باهر گفت: پرداخت جشنواره ابوذر به حوزه مدیریت شهری، حقوق شهروندی، میراث فرهنگی، تبریز ۲۰۱۸، گردشگری و حقوق شهروندی که در دو سال گذشته انجام شده قابل تقدیر است.

شهردار تبریز با اعلام اینکه این جشنواره تحرکی در بدنه رسانه های استان ایجاد کرده است، افزود: ما از طریق همین آثار شناخت بیشتری نسبت به شهر پیدا می کنیم و از توصیه ها و نقدهای سازنده رسانه ها برای برطرف کردن نقاط ضعف خود استفاده می کنیم.

شهین باهر تقویت ارتباط دو طرفه بین مدیران شهری و رسانه ها را از دیگر مزیت های جشنواره رسانه ای ابوذر برشمرد و گفت: امیدواریم برگزاری چنین جشنواره هایی در تبریز تداوم یابد چرا که واقعیت ها گاهی اوقات طوری نشان داده می شوند که جای حق و باطل عوض می شود لذا خبرنگاران با جایگاهی که دارند می توانند شفاف سازی کنند.

شهردار تبریز افزود: خبرنگاران چشم بینای جامعه و صدای رسای مردم هستند و در بیان عملکرد مدیران و مشکلات مردم نقش موثری دارند.

شهین باهر رویکرد بسیج رسانه در تعامل و همگرایی فراجناحی را ستودنی دانست و گفت: هر چه قدر رسانه یک منطقه قوی باشد پیشرفت آن منطقه نیز بیشتر است.

مسوول سازمان بسیج رسانه آذربایجان شرقی نیز در این دیدار با اشاره به مشکلات و دغدغه های اصحاب رسانه، پیشنهاد راه اندازی مجتمع رسانه ای در تبریز را ارائه کرد.

روح الله دهقان نژاد افزود: در اکثر شهرهای کشور مجتمع رسانه ای وجود دارد ولی متاسفانه در تبریز، ما چنین مرکزی نداریم و شهرداری تبریز نیز در این زمینه می تواند یاریگر رسانه ها باشد.