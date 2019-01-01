بوکسورهای همدان در مسابقات قهرمانی کشور ۲ مدال نقره کسب کردند

داوود دوامی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری مسابقات قهرمانی بوکس جوانان کشور اظهار داشت: بیست و نهمین دوره مسابقات بوکس جوانان کشور و انتخابی تیم ملی به میزبانی استان گیلان به پایان رسید.
وی افزود: در این رقابتها ۱۹۹ بوکسور از استانهای مختلف کشور در قالب ۳۴ تیم حضور داشتند که به مدت ۵ روز در سالن تختی مجموعه ورزشی شهید عضدی رشت با هم به رقابت پرداختند.
رئیس هیئت بوکس استان همدان با اشاره به عملکرد تیم همدان گفت: در رقابتهای وزن ۶۴ کیلوگرم علیرضا فیضی از گیلان مقام قهرمانی را تصاحب کرد، سلمان موسیوند از همدان مقام نایبقهرمانی را به دست آورد و علی امیرنژاد از توابع تهران و احسان اعظمی از اردبیل بهطور مشترک روی سکوی سوم قرار گرفتند.
دوامی خاطرنشان کرد: همچنین در رقابتهای وزن ۵۲ کیلوگرم رضا حیدری از لرستان به مقام قهرمانی رسید، سبحان صحرایی از همدان نایبقهرمان شد، یوسف صدرایی از اصفهان و محمدحسین حقی از زنجان بهطور مشترک سوم شدند و درنهایت تیم همدان با ۲ مدال نقره در این رقابتها به کار خود پایان داد.
وی بابیان اینکه داوریها به سود تیم میزبان بود، گفت: متأسفانه در حق تیم همدان اجحاف صورت گرفت وگرنه یکی از این ۲ مدال میتوانست به رنگ طلا باشد.
رئیس هیئت بوکس استان همدان عنوان کرد: از ابتدای سال جاری هیئت بوکس استان همدان موفق به کسب ۷ مدال رنگارنگ شده که افتخار بسیار بزرگی برای این رشته ورزشی است.
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