پیمان بضاعتی پور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: تا پایان امسال در ۷۰ هکتار از پروژه جنگل‌کاری باغستان عملیات کاشت انجام می‌شود.

وی با تأکید بر اینکه این آخرین مرحله کاشت در این پروژه است، گفت: منابع آبی موجود در این منطقه به ما اجازه نمی‌دهد که بیش از این عملیات کاشت را اجرا کنیم.

رئیس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری کرج با اشاره به اهمیت واگذاری زمین برای گسترش عرصه پروژه جنگل‌کاری باغستان، گفت: متأسفانه اداره کل راه و شهرسازی استان البرز در این خصوص با سازمان ما همکاری مناسب را ندارد.

بضاعتی پور تعهد سازمان در پروژه جنگل‌کاری اراضی باغستان را ۱۰۰۰ هکتار اعلام کرد و گفت: تاکنون ۶۳۰ هکتار از این پروژه اجرایی شده و ۷۰ هکتار دیگر نیز تا پایان سال اجرایی می‌شود.

وی همچنین گفت: متأسفانه به دلیل مشکلات موجود که ذکر شد نمی‌توانیم تعهدات خود یعنی جنگل‌کاری در هزار هکتار را عملیاتی کنیم.

رئیس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری کرج در بخش دیگری درباره اهمیت اجرای پروژه‌های جنگل‌کاری در شهر کرج، گفت: در جنوب غربی کرج دو منطقه به‌عنوان نقطه هدف جانمایی شده است.

بضاعتی پور یکی از این مناطق را اراضی «رادیو بعثت» در جاده قزل‌حصار اعلام کرد که ۱۰۰ هکتار وسعت دارد و گفت: در این منطقه عملیات چاله کنی و جنگل‌کاری در حال اجرا است، تا پایان سال عملیات کاشت نیز انجام می‌شود.

وی یکی دیگر از مناطقی که برای پروژه جنگل‌کاری در نظر گرفته‌شده را اراضی «حلقه دره» در مجاورت فرودگاه پیام اعلام کرد و گفت: پس از انجام عملیات کاشت در اراضی رادیو بعث، عملیات کاشت در اراضی مجاور فرودگاه نیز به اجرا درخواهد آمد.

رئیس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری کرج تأکید کرد: با اجرای این پروژه ۱۰۰ هکتار از اراضی فرودگاه پیام در امتداد جاده حلقه دره، جنگل‌کاری می‌شود.

بضاعتی پور گفت: سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری کرج تا پایان امسال ۲۷۰ هکتار از اراضی شهر و پیرامون آن را جنگل‌کاری خواهد کرد.