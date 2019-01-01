به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی کارگروه ساماندهی مد ولباس وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، علاقمندان برای کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام در بخش های مختلف هشتمین جشنواره بین المللی مد و لباس فجر به آدرس اینترنتی به شرح ذیل مراجعه کنند:

بخش استان ها و اقوام:

در این بخش هر یک از استان‌ها می‌توانند در استان مربوطه نسبت به برگزاری جشنواره فجر استانی خود اقدام کنند و انواع لباس‌های سنتی، بومی و دستاوردها و طراحی‌های مد و لباس خود را ارایه دهند. همچنین علاقمندان می‌توانند با مراجعه به دفاتر کارگروه ساماندهی مد و لباس مستقر در ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسلامی محل سکونت خود اقدام به ثبت نام کنند.

از متقاضیان خواهشمندیم ابتدا پس از مطالعه فراخوان این بخش، و دریافت فرم‌های مربوطه، نسبت به تکمیل آن اقدام کنند و در انتها پس از اسکن نمودن آن، فایل تکمیل شده را به آدرس اینترنتی institude.info@iranmode.com ارسال کنند.

بخش انجمن‌ها، مراکز هنری و موسسات:

در راستای معرفی دستاوردهای حوزه مد و لباس کشور سیاست هویت‌سازی و حمایت از فعالان این بخش و ایجاد تعامل و ارتباط حرفه‌ای بین اجزای صنعت مد و لباس و به دنبال اقدامات گسترده صورت گرفته توسط نهادهای دولتی و غیردولتی راه‌اندازی انجمن‌ها و موسسات فرهنگی ـ هنری، اتحادیه‌ها و دستگاه‌های عضو کارگروه مقرر شد این مراکز به صورت مستقل در هشتمین جشنواره مد و لباس فجر حضور پیدا کنند.

متقاضیان ابتدا پس از مطالعه فراخوان این بخش، و دریافت فرم‌های مربوطه، نسبت به تکمیل آن اقدام کنند و در انتها پس از اسکن نمودن آن، فایل تکمیل شده را به آدرس اینترنتی province.info@iranmode.com ارسال کنند.

بخش بین‌الملل:

از آن جا که زبان هنر در عرصه بین‌الملل فرصت بیان ارزش‌های دینی، اسلامی و گفتمان‌های بین‌المللی را فراهم می‌سازد و همچنین با عنایت به تبلیغات منفی رسانه‌های غربی علیه ایران و اسلام، انجام فعالیت‌های مختلف به خصوص در زمینه‌های فرهنگی و هنری به‌ویژه مد و لباس اسلامی و فعالیت‌های بانوان هنرمند ایرانی ما را قادر خواهند ساخت تا پیوندی ناگسستنی میان جهانیان و اسلام برقرار سازیم و با حضور موفق خود، زمینه‌ساز روشن‌شدن افکار عمومی نسبت به ذخایر فرهنگی ـ هنری ایران و نقش ایران اسلامی در تمدن اسلامی باشیم. در آستانه برگزاری هشتمین جشنواره بین‌المللی مد و لباس فجر، بخش بین‌الملل درنظر دارد تا بخش ویژه رقابتی را به بخش‌های مختلف خود اضافه کرده و به نفر اول طاووس طلایی اهدا کند.

متقاضیان ابتدا پس از مطالعه فراخوان این بخش، و دریافت فرم‌های مربوطه، نسبت به تکمیل آن اقدام کنند و در انتها در صورت تمایل به شرکت در بخش غیر رقابتی جشنواره پس از اسکن نمودن آن، فایل تکمیل شده را به آدرس اینترنتی international.info@iranmode.com ارسال کنند.

بخش علمی و دانشگاهی:

با توجه به وظیفه ذاتی دانشگاه‌ها نشر (آموزش) و توسعه(پژوهش) دانش و کارآفرینی است، بخش علمی و دانشگاهی می‌تواند در ساماندهی مد و لباس کشور همراه با بخش صنعت، نقش تعیین کننده‌ای ایفا کنند. از آنجا که زمان اجرای جشنواره مد و لباس فجر بسیار فشرده است، عملا فرصتی برای انتقال اطلاعات و یافته‌ها و دستاوردهای پژوهش‌ها و گسترش مرزهای علم و هنر نمی‌یابد. بر این اساس بخش علمی دانشگاهی هشتمین جشنواره بین المللی مد و لباس فجر بر آن شده است که در فضای دانشگاهی به کنکاش در محورهای مورد نظر بپردازد.

بخش فرهنگی و هنری:

جشنواره مد و لباس فجر به منظور استفاده از ظرفیت آثار فرهنگی و هنری در فرهنگ‌سازی و ارتقاء دانش و بینش حوزه مد و لباس، مسابقات و برنامه‌هایی را در قالب کمیته فرهنگی و هنری جشنواره برگزار می‌کنند.

متقاضیان ابتدا پس از مطالعه فراخوان این بخش، و دریافت فرم‌های مربوطه، نسبت به تکمیل آن اقدام کنند و در انتها پس از اسکن نمودن آن، فایل تکمیل شده را به آدرس اینترنتی culture.info@iranmode.com ارسال کنند.

بخش مسابقه زنده طراحی لباس:

این بخش با هدف نگاهی نو به بازار، ایجاد فضای رقابتی سالم بین طراحان عرصه مدو لباس، تشویق طراحان به ارائه طرح والگوهای به روز ونوآورانه، کمک به ارتقای سطح حوزه طراحی با الهام از نمادهای هنر ایرانی اسلامی وکشف استعدادهای نو، در رشته‌های زیر برگزار می‌شود.

موضوع ویژه این دوره از هشتمین دوره جشنواره بین المللی مد و لباس فجر در کلیه بخش‌های مسابقه با عنوان «نقش مَکران» است. مَکران، مُکران یا مکوران، سرزمین رویایی است، که درجنوب شرقی پهنه خاکی کشورعزیزمان ایران، از نواحی شرقی هرمزگان تا مرزهای کشور پاکستان درسواحل شمالی دریای عمان گسترده است.

هشتمین جشنواره بین المللی مد ولباس فجر ۲۶ بهمن لغایت ۲ اسفند ماه در مجتمع نمایشگاهی بوستان گفتگو برگزار می شود.