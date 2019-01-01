به گزارش خبرنگار مهر، فتحالله حقیقی ظهر سه شنبه در جلسه بررسی و تعیین برند شهری زنجان، افزود: تکمیل و راهاندازی شهرک برق و فناوری اطلاعات به دلیل تولید حدود ۷۰ درصد از لوازم برقی صنعتی و سنگین کشور در استان زنجان اهمیت بالایی دارد.
وی ادامه داد: باید با اجرای طرحهای عملیاتی، دستاوردهای پژوهشی استان را به سمت رقابتهای اقتصادی و تولید ثروت در جامعه سوق دهیم.
حقیقی افزود: ۳۹ پروژه مهم و دارای اولویت برای استان زنجان تعریف شده که در تلاش برای اتمام و بهرهبرداری از آنها هستیم تا تحول اساسی در توسعه استان ایجاد شود.
استاندار زنجان بیان اینکه استان زنجان در حوزههای مختلف به خصوص حوزه تاریخی، ظرفیت و پتانسیل بالایی دارد که باید مورد توجه قرار گیرد، افزود: برندسازی باید قالب عملیاتی به خود بگیرد و با آیندهنگری و برنامهریزی، برندها و المانهای شهری مناسبی در زنجان طراحی و نصب شود.
حقیقی افزود: باید اجرای پروژههای دارای اولویت در استان زنجان مورد توجه جدی قرار گیرد، به طوری که باید با اولویتبندی پروژهها، از هدر رفتن منابع و سرمایههای محدود جلوگیری شود و مواردی که برای استان کارکرد بیشتری دارد، به اجرا درآید.
وی ادامه داد: فعالیتهای بخش خدمات به خصوص در حوزه گردشگری، ظرفیت بالایی دارد که تاکنون در استان زنجان بر روی آن کار نشده است به همین دلیل باید بر توسعه بخش خدمات به ویژه بخش گردشگری در استان زنجان توجه ویژهای داشته باشیم.
حقیقی با اشاره به راهاندازی اتوبوس گردشگری در زنجان، گفت: ۱۰ اتوبوس گردشگری در زنجان جهت معرفی جاذبههای ویژه استان به گردشگران داخلی و خارجی راهاندازی شده است و امیدواریم که با اجرای طرحهای جدید بتوان سهم بالای حوزه گردشگری در اشتغال و اقتصاد استان را احصا کرد.
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