انهدام باند سارقان احشام در زرندیه/ کشف دام های سرقتی از ۲ استان

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمدرضا روشندل اظهار داشت: در پی سرقت ۷۴ راس گوسفند از یک دامداری در روستای حسین آباد شهرستان زرندیه بررسی موضوع در دستور کار ماموران پلیس آگاهی این شهرستان قرار گرفت.

وی افزود: در بررسی های اولیه مشخص شد، سارقان در طول شب با تخریب دیوار قسمتی از محل نگهداری احشام، وارد دامداری شده و ۷۴ راس گوسفند را به سرقت برده اند.

این مقام انتظامی اظهار داشت: در ادامه تحقیقات ماموران پلیس آگاهی شهرستان، سارقان شناسایی شدند و تصاویر آنان به پلیس دیگر استان های کشور ارسال و سرانجام با همکاری پلیس آگاهی شهرستان قم، اعضای این باند سه نفره سرقت، در حال فروش احشام سرقتی، شناسایی و دستگیر شدند.

وی در ادامه گفت: در بازجویی انجام شده، سارقان به سرقت ۱۱۹ راس گوسفند در قالب دو فقره سرقت در شهرستان زرندیه و استان مازندران اعتراف کردند.

روشندل با اشاره به کشف ۱۱۹ راس دام سرقت شده از سارقان گفت:‌ در عملیات دستگیری این افراد، سه دستگاه خودروی کامیون، نیسان وانت و یک سواری پژو توقیف شد و دستگیر شدگان برای برخورد قانونی به مرجع قضایی معرفی شدند.