  1. استانها
  2. مرکزی
۱۱ دی ۱۳۹۷، ۱۵:۰۳

فرمانده انتظامی زرندیه خبر داد؛

انهدام باند سارقان احشام در زرندیه/ کشف دام های سرقتی از ۲ استان

انهدام باند سارقان احشام در زرندیه/ کشف دام های سرقتی از ۲ استان

اراک- فرمانده انتظامی شهرستان زرندیه گفت: طی عملیات پلیس زرندیه اعضای یک باند سرقت احشام دستگیر شده و به سرقت ۱۱۹ راس دام در استان های مرکزی و مازندران اعتراف کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمدرضا روشندل اظهار داشت: در پی سرقت ۷۴ راس گوسفند از یک دامداری در روستای حسین آباد شهرستان زرندیه بررسی موضوع در دستور کار ماموران پلیس آگاهی این شهرستان قرار گرفت.

وی افزود: در بررسی های اولیه مشخص شد، سارقان در طول شب با تخریب دیوار قسمتی از محل نگهداری احشام، وارد دامداری شده و ۷۴ راس گوسفند را به سرقت برده اند.

این مقام انتظامی اظهار داشت: در ادامه تحقیقات ماموران پلیس آگاهی شهرستان، سارقان شناسایی شدند و تصاویر آنان به پلیس دیگر استان های کشور ارسال و سرانجام با همکاری پلیس آگاهی شهرستان قم، اعضای این باند سه نفره سرقت، در حال فروش احشام سرقتی، شناسایی و دستگیر شدند.

وی در ادامه گفت: در بازجویی انجام شده، سارقان به سرقت ۱۱۹ راس گوسفند در قالب دو فقره سرقت در شهرستان زرندیه و استان مازندران اعتراف کردند.

روشندل با اشاره به کشف ۱۱۹ راس دام سرقت شده از سارقان گفت:‌ در عملیات دستگیری این افراد، سه دستگاه خودروی کامیون، نیسان وانت و یک سواری پژو توقیف شد و دستگیر شدگان برای برخورد قانونی به مرجع قضایی معرفی شدند.

کد مطلب 4501554

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها