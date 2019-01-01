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۱۱ دی ۱۳۹۷، ۱۵:۱۱

رئیس گروه ورزش بانوان اداره کل ورزش و جوانان چهارمحال و بختیاری خبر داد

رشد ۸ درصدی افزایش تعداد بانوان ورزشکار در چهارمحال و بختیاری

رشد ۸ درصدی افزایش تعداد بانوان ورزشکار در چهارمحال و بختیاری

شهرکرد- رئیس گروه ورزش بانوان اداره کل ورزش و جوانان چهارمحال و بختیاری از رشد هشت درصدی افزایش تعداد بانوان ورزشکار در چهارمحال و بختیاری خبر داد.

سوسن تمدن در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به رشد هشت درصدی بانوان ورزشکار در چهارمحال و بختیاری، اظهار داشت: تعداد ورزشکاران بانوی چهارمحال و بختیاری نسبت به سال گذشته افزایش یافته است.

وی بیان کرد: فعالیت های ورزشی در بخش بانوان در سطح استان افزایش یافته است.

وی با اشاره به اینکه تعداد ورزشکاران چهارمحال و بختیاری در بخش بانوان افزایش یافته است، اظهار داشت: در حال حاضر تعداد ورزشکاران بانوی چهارمحال و بختیاری بیش از ۱۰ هزار و ۵۰۰ نفر است.

سوسن تمدن عنوان کرد: این ورزشکاران سازمان یافته هستند و دارای کارت بیمه ورزشی هستند.

رئیس گروه ورزش بانوان اداره کل ورزش و جوانان استان چهارمحال و بختیاری اظهار داشت: هم اکنون بانوان ورزشکار چهارمحال و بختیاری در رقابت های بین المللی و ملی حضور دارند و مقاوم های برتر کشوری  و آسیایی کسب کرده اند.

کد مطلب 4501558

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