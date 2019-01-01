به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله العظمی حسین نوری همدانی ظهر سه شنبه در دیدار اعضای هیئت مدیره انجمن رادیوتراپی انکولوژی که در دفتر این استاد سطوح عالی حوزه برگزار شد، با اشاره به ضرورت حفظ سلامت بدن و جلوگیری از راه‌های نفوذ آلودگی، افزود: مردم باید در زمینه حفظ سلامت بدن آگاه شوند تا بتوانیم جامعه‌ای سالم داشته باشیم، همچنین رسانه‌ها نیز به بیان مسائل مختلف در خصوص سلامت بدن بپردازند تا مردم با روش درست زندگی آشنا شوند.

وی با بیان اینکه امام علی(ع) می فرمایند که هر کسی موقعیتش به اندازه همتش بلند است، افزود: انسان‌ها با همت بلند پیشرفت می‌کند.

مرجع تقلید شیعیان با بیان اینکه شما با استقامت و تلاش خود به طبابت رسیدید، افزود: اسلام به طب اهمیت بسیاری داده است.

وی با بیان اینکه فقه و فقاهت مقام بالایی دارد، افزود: فقاهت راه شیخ مفید و شیخ طوسی‌ها است و این سلسله همیشه برقرار بوده است و با زحمات خودشان کارشان راه گشا بوده و با خدمات بسیار بزرگی توانستند به آنچه خدا و پیامبر و ائمه(ع) فرمودند برسند.

آیت الله نوری همدانی با بیان اینکه طب برای سلامت بدن ضروری است، افزود: عقل سالم در بدن سالم است و سلامت بدن تأثیر زیادی در فکر و عقل و فرهنگ و دیگر اعمال انسان دارد.

وی یادگیری ادبیات و نجوم را فضیلت دانست و افزود: خوب نوشتن و خوب حرف زدن برای انسان کمال است.

این استاد سطوح عالی حوزه علمیه ادامه داد: شناخت نجوم و زمان مهم است زیرا بسیاری از کارهای انسان در زمان خاصی انجام می‌گیرد و تشخیص آن زمان‌ها مربوط به علم نجوم است.

وی بیان کرد: عمل پزشکان دارای ارزش بسیاری است زیرا زنده نگه داشتن یک انسان به منزله زنده نگه داشتن همه مردم است.

آیت الله نوری همدانی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه باید بیماری سرطان درمان و ریشه آن مشخص شود، ادامه داد: باید مردم را با ریشه بیماری سرطان و راه‌های مقابله با این بیماری آشنا سازیم.

وی با بیان اینکه ورزش در سلامت انسان تأثیر دارد، افزود: ورزش مداوم و منظم می‌تواند ۵۰ درصد زحمات پزشکان را کمتر کند بنابراین لازم است در زندگی خود به ورزش اهمیت دهیم.