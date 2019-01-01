اختصاص ۱۰ درصد از اعتبارات فرهنگی دولتی به اجلاسیه ۵۶۲ شهیده

به گزارش خبرنگارمهر، لیلا آژیر ظهر امروز سه شنبه در جلسه هماهنگی اجلاسیه ۵۶۲ شهیده استان افزود: تمامی ادارات و دستگاه ها در راستای هرچه بهتر برگزار شدن این اجلاسیه همکاری لازم را داشته باشند.

وی با بیان اینکه ۱۰ درصد از شهدای استان کردستان را بانوان تشکیل می دهند ادامه داد: استان کردستانی ها پنج هزار و۴۰۰ شهید تقدیم انقلاب کرده است و به منظور حفظ یاد و نام شهید لازم است برای نامگذاری خیابان ها و میادین اصلی شهرهای استان از نام این شهدا نیز استفاده شود.

آژیر در خصوص هدف از برگزاری این اجلاسیه گفت: هدف از برگزاری این اجلاسیه نشان دادن نقش پر رنگ بانوان در دوران دفاع و پیروزی انقلاب اسلامی است. جوانان ما باید یاد و خاطره شهدا را زنده نگه دارند.

مدیرکل بانوان و خانواده استانداری کردستان در پایان سخنان خود بیان کرد: در راستای برگزاری این اجلاسیه بیش از ۵۰ مورد تجلیل از بانوان ایثاگر و خانواده شهدا، ۱۰ مورد یادواره شهدا، ۴۵ مورد دیدار با خانواده شهدا، بیش از ۱۰۰ مورد مسابقه، ۱۰ نشست تخصصی، ۴۴ همایش و برنامه ورزشی، المپیادهای فرهنگی، غباروبی گلزار شهدا، چاپ سه عنوان کتاب، چهار مورد نمایشگاه و کارگاه‌های آموزشی برگزار شده است.

اجلاسیه ۵۶۲ شهید زن استان کردستان هشتم اردیبهشت ماه سال برگزار خواهد شد.