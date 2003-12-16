صاحبان مغازه ها تا پايان دي ماه فرصت دارند ، كلمات و اصطلاحات بيگانه را از تابلوهاي خود حذف كنند

به گزارش خبرنگار فرهنگي "مهر"، دكتر محمد صحفي ، معاون مطبوعاتي و تبليغاتي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي ، امروز در جمع خبرنگاران ، ضمن بيان اين مطلب اظهار داشت : مؤسساتي كه براي فعاليت در زمينه تبليغات احداث مي شوند ، بايد از سوي وزارت فرهنگ وارشاد اسلامي مجوز لازم را كسب كنند .

وي تصريح كرد : پس از اخذ مجوز نيز، تمام فعاليت ها بايد تابع معيارها ، ضوابط و آئين نامه هاي تدوين شده وزارت ارشاد باشد و اين وزارتخانه، در صورت مشاهده هر گونه تخلفي ، با جديت برخورد مي كند.

دكتر صحفي با اشاره به اينكه از سال 1373 تاكنون ، بيش از 2400 كانون تبليغاتي تأسيس شده است ، گفت : اين كانونها در زمينه اشتغال زايي براي 150 هزار نفر به صورت مستقيم و غير مستقيم مؤثر بوده اند و در اين شرايط ، گسترش قابل ملاحظه اي نيز در بخش تبليغات ايجاد شده است .

وي همچنين با اعلام اينكه در سال 1372 ، گردش مالي در اين زمينه 1000 ميليارد ريال بوده است ، افزود : اين رقم در سال 1382 به 2500 ميليارد ريال رسيده است كه در مقايسه با كشورهاي نه چندان توسعه يافته (تركيه ، پاكستان، مالزي ، و...) ، رقم قابل ملاحظه اي نيست .

معاون مطبوعاتي و تبليغاتي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي در ادامه ، تبليغات بواسطه رسانه هاي مكتوب ، تبليغات محيطي ( تابلو ، بيلبورد) ، صداو سيما و تبليغات فيلم هاي سينمايي و ويديوئي را انواع تبليغات معرفي كرد .

دكتر صحفي به مشكلات بسياري كه در اين عرصه وجود دارد اشاره كرد و افزود: طي 9 ماه اخير ، 200 مورد تخلف تبليغاتي داشته ايم ، از اين ميان ، 5 مورد به صداو سيما اختصاص داشته كه آنها نيز، مربوط به عدم رعايت بكارگيري كلمات و اصطلاحات فارسي بوده است كه بعد از تذكر ، پخش آن آگهي ها متوقف شده است .

وي همچنين با شاره به ثبت 11 هزار تابلوي تبليغاتي به صورت رسمي ، اظهار داشت : دستورالعمل هايي براي نحوه انجام تبليغات روي تابلوهاي درون شهري و برون شهري ، تدوين شده است و هماهنگي هايي نيز با شهرداري ، وزارت بازرگاني ، انجمن هاي صنفي ، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و نيروي انتظامي ، به منظور پيشبرد كارهاي نظارتي بر تبليغات ، انجام شده است .

معاون مطبوعاتي و تبليغاتي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي اظهار داشت : براي كنترل تبليغات در پايگاههاي انيترنتي نيز، آيين نامه مقرراتي را در دست تدوين داريم تا نحوه فعاليت اين پايگاهها در چارچوب قانون ، مشخص شود.

وي به چالش هاي موجود ، براي نظارت بر فعاليت هاي تبليغاتي اشاره كرد و گفت : پيش فروش مسكن در روزنامه ها تلويزيون براي داخل و حتي كشورهاي حوزه خليج فارس ، لوازم آرايشي ، بهداشتي ، آموزگاههاي آزاد علمي - فرهنگي و هنري غير مجاز از جمله مواردي است كه بدليل عدم هماهنگي ارگان ها با وزارت ارشاد ايجاد شده است .

معاون مطبوعاتي و تبليغاتي وزارت فرهنگ و ارشاد ، استفاده از كلمات و اصطلاحات غير ايراني در تبليغات را غير قانوني عنوان كرد و افزود : در صورت مشاهده اين موارد ، به مسئولان آگهي تذكرجدي داده مي شود تا مورد را برطرف كنند.

وي همچنين ، رعايت اين قانون را براي تابلوهاي سردر مغازه ها الزامي عنوان كرد و افزود: صاحبان اين مغازه ها تا پايان دي ماه فرصت دارند تا موارد تخلف تابلوها را برطرف كنند ، در غير اينصورت به آنها تذكر داده مي شود و 15 روز فرصت خواهند داشت تا ، مورد را برطرف كنند.

دكتر صحفي ، تشكيل كميته منع بكارگيري اسامي و عناوين بيگانه ، با عضويت وزارت كشور ، وزارت بازرگاني ، نيروي انتظامي ، فرهنگستان زبان ، شوراي نگهبان و صداو سيما را از اقداماتي عنوان كرد به به منظور كنترل و مديريت تبليغات شهري ، انجام شده است .

وي همچنين يادآورشد : در تابلوها و بيلبوردهاي تبليغاتي نيز، نبايد تنها ازكلمات و اصطلاحات غير ايراني استفاده شده باشد و لازم است در اين وسايل تبليغاتي حداقل 70 در صد مطالب ، ايراني باشد.

معاون مطبوعاتي و تبليغاتي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي در پايان تأكيد كرد : كالاهايي كه به منظور صادرات ساخته و بسته بندي مي شوند ، اگر تمام نوشته هاي آنان غير ايراني است ، نبايد به منظور فروش در داخل كشور، توزيع شوند.



