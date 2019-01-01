پاریس: ماموریت مقابله با داعش در سوریه باید به پایان برسد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، «فلورانس بارلی» وزیر دفاع فرانسه امروز سه شنبه و در جریان سفر به پایگاه هوایی «اچ ۵» اردن در جمه نظامیان این کشور اعلام کرد: مأموریت مبارزه با داعش در سوریه باید پیش از خروج آمریکا از این کشور به اتمام برسد.

وزیر دفاع فرانسه بدون اشاره به کمک های پیدا و پنهان غرب به کشورهای حامی تروریسم در خاورمیانه در این خصوص گفت: پیش از سال ۲۰۱۴ قرار بود برای مبارزه با داعش به سوریه بیائیم؛ هم اکنون نیز مأموریت ما در این راستا تغییری نکرده است! ما ماموریتی داریم که باید به پایان برسد. فرانسه به مبارزه با تروریستها ادامه می دهد و به شما از فردا تکیه می کند تا ماموریت ادامه پیدا کند.

وی با یادآوری حملات خونینی که داعش در سال ۲۰۱۵ در فرانسه رقم زد، تاکید کرد: تصمیم خروج آرام نیروهای آمریکایی از سوریه به مفهوم چند هفته مشخص نیست و کیفیت و نحوه خروج این نیروها در دست بررسی است.

این درحالیست که رئیس‌جمهور آمریکا چندی پیش و با صدور دستوری غیرمنتظره اعلام کرد که تصمیم دارد نیروهای آمریکایی را از سوریه خارج کند.