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۱ اسفند ۱۳۸۵، ۱۰:۲۲

برگزاری نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد به مدت 6 روز در این دانشگاه برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، فعالیت ‌های تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در چارچوب ‪ ۴۰‬غرفه به مساحت ‪ ۴۰۰‬متر مربع در نمایشگاهی عرضه شده است. در این نمایشگاه ‪ ۱۱‬مرکز تحقیقاتی و 5 دانشکده تحت پوشش این دانشگاه فعالیت‌ های پژوهشی خود را به نمایش گذاشته اند.

مرکز تحقیقات علوم دارویی، ایمونولوژی، بیوتکنولوژی، میکروب شناسی، ویروس شناسی، سرطان، نوزادان، فیزیک پزشکی، چشم‌پزشکی، دندانپزشکی و فارماکولوژیک گیاهان دارویی مراکز پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد محسوب می شوند.

این نمایشگاه که از تا 3 اسفند برپا خواهد بود.

کد مطلب 450161

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