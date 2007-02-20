برگزاری نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، فعالیت ‌های تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در چارچوب ‪ ۴۰‬غرفه به مساحت ‪ ۴۰۰‬متر مربع در نمایشگاهی عرضه شده است. در این نمایشگاه ‪ ۱۱‬مرکز تحقیقاتی و 5 دانشکده تحت پوشش این دانشگاه فعالیت‌ های پژوهشی خود را به نمایش گذاشته اند.

مرکز تحقیقات علوم دارویی، ایمونولوژی، بیوتکنولوژی، میکروب شناسی، ویروس شناسی، سرطان، نوزادان، فیزیک پزشکی، چشم‌پزشکی، دندانپزشکی و فارماکولوژیک گیاهان دارویی مراکز پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد محسوب می شوند.

این نمایشگاه که از تا 3 اسفند برپا خواهد بود.