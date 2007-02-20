برگزاری نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، فعالیت های تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در چارچوب ۴۰غرفه به مساحت ۴۰۰متر مربع در نمایشگاهی عرضه شده است. در این نمایشگاه ۱۱مرکز تحقیقاتی و 5 دانشکده تحت پوشش این دانشگاه فعالیت های پژوهشی خود را به نمایش گذاشته اند.
مرکز تحقیقات علوم دارویی، ایمونولوژی، بیوتکنولوژی، میکروب شناسی، ویروس شناسی، سرطان، نوزادان، فیزیک پزشکی، چشمپزشکی، دندانپزشکی و فارماکولوژیک گیاهان دارویی مراکز پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد محسوب می شوند.
این نمایشگاه که از تا 3 اسفند برپا خواهد بود.
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