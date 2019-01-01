  1. بین الملل
  2. اروپا
۱۱ دی ۱۳۹۷، ۱۵:۵۸

پلیس منچستر: حمله با چاقو حادثه‌ای تروریستی تلقی می‌شود

پلیس منچستر: حمله با چاقو حادثه‌ای تروریستی تلقی می‌شود

پلیس شهر منچستر اعلام کرد که حادثه حمله با چاقو را حادثه‌ای تروریستی تلقی کرده و در حال تحقیقات در این خصوص است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، پلیس شهر منچستر امروز سه شنبه اعلام کرد که تحقیقات پیرامون حمله یک نفر با چاقو به گروهی از مردم در ایستگاه مترو در این شهر را به عنوان یک حمه تروریستی مورد بررسی قرار می دهد.

پلیس شهر منچستر با انتشار بیانیه ای در این خصوص اعلام کرد: ما این حادثه را به عنوان حمله تروریستی قلمداد کرده و در حال بررسی و تحقیقات درباره ابعاد و زوایای آن هستیم.

این در حالیست که پلیس انگلیس شب گذشته از حمله یک نفر با چاقو به گروهی از مردم در یک ایستگاه مترو در شهر منچستر خبر داده بود.

بر اساس این گزارش، در این حادثه دست کم ۳ نفر از جمله یک مأمور پلیس و یک زن زخمی شدند.

پلیس با اعلام اینکه یک مرد را در این حادثه بازداشت کرده است، افزود یک زن، یک مرد و یک مامور پلیس در این حادثه زخمی شدند.

کد مطلب 4501610

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها