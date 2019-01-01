به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، پلیس شهر منچستر امروز سه شنبه اعلام کرد که تحقیقات پیرامون حمله یک نفر با چاقو به گروهی از مردم در ایستگاه مترو در این شهر را به عنوان یک حمه تروریستی مورد بررسی قرار می دهد.

پلیس شهر منچستر با انتشار بیانیه ای در این خصوص اعلام کرد: ما این حادثه را به عنوان حمله تروریستی قلمداد کرده و در حال بررسی و تحقیقات درباره ابعاد و زوایای آن هستیم.

این در حالیست که پلیس انگلیس شب گذشته از حمله یک نفر با چاقو به گروهی از مردم در یک ایستگاه مترو در شهر منچستر خبر داده بود.

بر اساس این گزارش، در این حادثه دست کم ۳ نفر از جمله یک مأمور پلیس و یک زن زخمی شدند.

پلیس با اعلام اینکه یک مرد را در این حادثه بازداشت کرده است، افزود یک زن، یک مرد و یک مامور پلیس در این حادثه زخمی شدند.