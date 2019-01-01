به گزارش خبرنگار مهر، سیدمصطفی داودی پیش از ظهر امروز در نشست خبری مشترک معاون عمرانی استاندار یزد با مدیران کل حوزه راه و حمل و نقل استان یزد اظهار داشت: ساعت حرکت قطارهای قبلی یزد به نحوی بود که مسافران ساعت ۴ صبح به مقصد می‌رسیدند و ورود در این ساعت مشکلاتی را برای آنها ایجاد می‌کرد.

وی افزود: با پیگیری‌های انجام شده، قطار یزد به جای حرکت در ساعت ۲۰ و پایان مسیر در ساعت ۴ صبح، ساعت ۲۲ حرکت کرده و ساعت هفت صبح به راه آهن تهران می‌رسد.

مدیرکل راه آهن استان یزد در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به پروژه‌های مهم راه آهن استان یزد عنوان کرد: پروژه راه آهن بافق ـ زرین شهر یکی از مهم‌ترین پروژه‌های راه آهن کشور است و اکنون بالای ۸۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

داودی با اشاره به اینکه بخشی از این پروژه در حوزه استحفاظی استان یزد و بخش دیگری از آن در اصفهان است، یادآور شد: میزان پیشرفت فیزیکی این خط ریلی در یزد بیشتر است و از ۲۵ کیلومتر این خط که از بافق تا عقدا ادامه دارد، ۶۰ کیلومتر در دهه فجر آماده افتتاح و بهره برداری است.

وی با بیان اینکه برای احداث هر کیلومتر خط ریکی به بیش از ۶ میلیارد تومان اعتبار نیاز است، خاطرنشان کرد: در حال حاضر در کل کشور ۵۵۰ کیلومتر خط راه آهن در دست احداث است که ۳۰۰ کیلومتر آن توسط شرکت راه آهن انجام می شود و بخش مهمی از این پروژه که همان پروژه خط دوم بافق ـ زرین شهر است، در استان یزد قرار دارد.

داودی در مورد افزایش خطوط ریلی استان یزد نیز عنوان کرد: ۱۵۰ کیلومتر از خطوط ریلی یزد که از زمان الحاق طبس به خراسان جنوبی در اختیار این استان بود، با پیگیری‌های انجام شده، از محور بافق ـ جندق به استان یزد بازگردانده شد.