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۱۱ دی ۱۳۹۷، ۱۶:۲۶

حمله اشتباهی نیروهای امنیتی افغانستان چند کشته برجای گذاشت

حمله اشتباهی نیروهای امنیتی افغانستان چند کشته برجای گذاشت

معاون سخنگوی والی پکتیا در افغانستان از کشته شدن شماری از غیرنظامیانِ این ولایت در حمله اشتباهی نیروهای امنیتی این کشور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، عبدالولی سهی معاون والی پکتیا در کشور افغانستان امروز سه شنبه اعلام کرد که در جریان عملیات نیروهای امنیتی این کشور علیه گروه طالبان در شهرستان «زرمت» شماری از غیرنظامیان به اشتباه کشته شدند.

معاون والی پکتیا با بیان اینکه نیروهای امنیتی، فرمانداری را در جریان عملیات مذکور قرار نداده اند، تصریح کرد: حتی به صورت اشتباهی کشتار غیرنظامیان به هیچ وجه پذیرفتنی نیست.

این در حالیست که اهالی شهرستان زرمت در این خصوص اعلام کردند که در جریان این عملیات ۶ غیرنظامی کشته شدند.

کد مطلب 4501632

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