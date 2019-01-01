افزایش ۵۷ درصدی اسکان مسافر طی امسال در قم

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه ستاد تسهیلات زائرین نوروزی ظهر سه‌شنبه در سالن جلسات امام جواد(ع) استانداری قم با حضور سرپرست استانداری قم برگزار شد که در این جلسه جمعی از مدیران استان و مسئولان کمیته‌های یازده گانه ستاد تسهیلات زائرین قم گزارشی از فعالیت‌های سال گذشته و برنامه‌های امسال خود ارائه کردند.

در ابتدای این جلسه معاون هماهنگی امور زائرین استانداری قم با اشاره به اینکه در نوروز سال ۱۳۹۷، سه میلیون و ۳۸۲ هزار خودرو وارد استان قم شده است، اظهار کرد: در سال گذشته ۷ درصد مسافر به استان قم و ۱۹ و نیم درصد وارد شهر قم شده‌اند.

یونس عالی‌پور ادامه داد: در سال ۹۷، ۵۷ درصد افزایش اسکان در قم داشتیم که این آمار اقامتگاه‌های رسمی است که ۱۱۹ هزار و ۶۹۳ نفر در مدارس اسکان داشتند و آمار اقامتگاه‌های عمومی در سال ۹۷، ۱۵۹ هزار و ۶۷۲ نفر بوده است.

وی گفت: کیفیت خدمات ادارات، مباحث فرهنگی، ورودی‌های شهری، بوستان‌ها، کمپ‌ها، مجتمع‌های بین‌راهی و مجموع مکان‌های ارائه‌ دهنده خدمت به زائر باید توسط دستگاه‌های نظارتی و کمیته ارزیابی ستاد تسهیلات زائرین مورد ارزیابی قرار گیرند.

معاون هماهنگی امور زائرین استانداری قم با اشاره به اینکه ظرفیت آزادراه قم - تهران لبریز شده است و با هر اقدامی این مشکل همچنان وجود دارد، تصریح کرد: در ایام نوروز به کنارگذر شرقی نیاز داریم تا حجم ترافیک کاهش یابد.

کمبود پارکینگ، حجم ترافیک عوارضی قم - تهران در ایام نوروز، ارائه نقشه صحیح و دقیق به زائرین، حضور به‌موقع متخصصین در بیمارستان‌ها، حضور ناوگان پزشکی در عوارضی‌ها به‌جای حضور دستگاه‌ها دولتی غیر ضروری، استخراج اطلاعات اماکن اقامتی و ارائه آنلاین آن به مسافران، برنامه‌ریزی فرهنگی صحیح برای زائرین، برنامه‌ریزی صحیح برای مبادی ورودی حرم مطهر حضرت معصومه(س) و افزایش ناوگان زائر بر، حضور نماینده همه ارگان‌های استان قبل از ورود به شهر قم برای ارائه خدمت بهتر به زائران، از موضوعاتی بود که در این نشست مطرح شد تا در جلسات بعدی هر ارگانی به سهم خود برای این مسائل برنامه‌ریزی کند.

مدیرکل امنیتی انتظامی استانداری قم در ادامه این نشست با اشاره به اینکه طرح امنیتی نوروز ۱۳۹۸ را با فرماندهی انتظامی استان تهیه‌ کرده و باید در شورای تأمین استان تصویب شود، اظهار کرد: با توجه به وضعیت موجود کشور یکی از مسائل مهم در سال ۱۳۹۸ سرقت است و چون اسکان مسافر و زائر را در پارک‌ها و بوستان‌ها داریم باید با هماهنگی دستگاه‌های امنیتی و انتظامی روشنایی و سیستم‌های پایش تصویری بوستان‌ها کامل شود.

در پایان این جلسه، محسن اوروجی مدیرکل مدیریت بحران استان قم با اشاره به اینکه باید در اتوبان قم - تهران هلال‌احمر در ایام نوروز ۱۳۹۸ مستقر شود و در خصوص عوارضی قم - تهران نیز تصمیم گذاری و سیاست‌های لازم صورت بگیرد، گفت: با توجه به پیش‌بینی بهار پربارش باید پیش‌بینی سه‌ماهه وضعیت هواشناسی را داشته باشیم تا کمیته‌های مختلف اسکان آمادگی لازم را داشته باشند.