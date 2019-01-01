آغاز طرح نظام ارجاع الکترونیک خدمات پزشکی از سرایان

به گزارش خبرنگار مهر، کامبیز مهدی زاده ظهر سه شنبه در جلسه ستاد راهبری نظام ارجاع الکترونیک دانشگاه علوم پزشکی بیرجند در فرمانداری شهرستان سرایان با اشاره به اینکه این شهرستان نقطه شروع استقرار اجرای نظام ارجاع الکترونیک در استان خواهد بود، افزود: در نظام ارجاع الکترونیک ارائه خدمات بهداشتی با مراجعه به پزشک خانواده شروع می شود.

وی ادامه داد: با توجه به پرونده الکترونیکی فرد بیماردر صورت نیاز به پاراکلینیکی درمانگاه ها و یا بیمارستان ها جهت ارائه خدمات ارجاع داده می شود و در نهایت هزینه های پرداختی توسط فرد کاهش می یابد.

وی تصریح کرد: استقرار نظام ارجاع از مهمترین برنامه های راهبردی برای نظام سلامت کشور است که استقرار آن موجب ارتقای سطح کیفی سلامت در جامعه با ارائه خدمات بهداشتی و پیشگیرانه و کنترل هزینه های درمانی با توجه به محدودیت منابع خواهد شد.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند افزود: سطح بندی واحدهای ارائه خدمات سلامت و چیدمان واحدهای ارائه دهنده خدمات و مراقبت های سلامت، دسترسی عادلانه، کم هزینه، سریع و با کیفیت مردم را به خدمات میسر می سازد.

حجت الاسلام احمد نجمی پور نیز در این جلسه با تاکید بر گسترش نظام ارجاع گفت: رسانه ها می توانند نقش مهمی در گسترش و تببین نظام ارجاع الکترونیک داشته باشند.

وی افزود:هدف از استقرار نظام ارجاع افزایش کیفیت در خدمات ارئه شده به مردم است و در این خصوص باید برنامه ریزی دقیق صورت گیرد.