عقب نشینی ترامپ: آماده مذاکره درباره تعطیلی دولت هستم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گاردین، دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا در گفتگویی، مخالفان خود در مجلس سنا را مهمترین مانع پیش روی کارش عنوان کرده است.

ترامپ که با فاکس نیوز گفتگو می‌کرد، اعلام کرد که با وجود چاک شومر، سناتور دموکرات و دیگر دموکرات‌ها در مجلس سنا او نمی‌تواند افراد مورد نظرش را که به گفته او تعداد بسیاری از وکلا و سیاستمداران است در پست‌های موردنظر بگمارد.

رئیس جمهور آمریکا در سخنانش همچنین به امنیت مرزها اشاره کرد و دیوار مرزی را بخشی از امنیت مرزی آمریکا دانست.

ترامپ همچنین در ارتباط با تعطیلی دولت آمریکا که از حدود یک هفته پیش به این سو در اعتراض به عدم تصویب بودجه دیوار مرزی در سنا ادامه داشته، در عقب نشینی آشکار، گفت که آماده مذاکره با نمایندگان مخالف برای شروع بکار دولت است. به گفته ترامپ این گفتگوها بسیار مهم است، چون بسیاری از افراد در انتظار دریافت حقوق و دستمزد خودشان هستند. پس من آماده ام هر کاری که آنها بگویند انجام دهم.

رئیس جمهور جنجالی آمریکا در سخنان خود به مسئله خروج از سوریه نیز اشاره کرد و گفت: ما در حال خروج از سوریه هسیتم و سربازان جوانمان را به خانه برمی گردانیم.

دونالد ترامپ همچنین در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در سال ۲۰۲۰ و اعلام نامزدی الیزابت وارن (سناتور دموکرات از ایالت ماساچوست ) در این انتخابات اعلام کرد که او اگرچه اولین نامزد این انتخابات خواهد بود، اما عملکرد بسیار بدی داشته است.