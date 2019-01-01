شاهرخ پارسا در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه سامانه جدید بارشی وارد چهارمحال و بختیاری می شود، اظهار داشت: یک سامانه بارشی از روز چهارشنبه وارد استان چهارمحال و بختیاری می شود.

مدیر کل هواشناسی چهارمحال و بختیاری ادامه داد: بر اساس آخرین خروجی مدل های هواشناسی، این سامانه بارشی موجب بارش باران و برف، وزش باد شدید و در مناطق کوهستانی وکولاک برف در این استان می شود.

وی تاکید کرد: این سامانه بارشی به تدریج غالب مناطق استان را در برخواهد گرفت.

مدیر کل هواشناسی چهارمحال و بختیاری اظهار داشت: شدت بارش ها برای اواخر وقت چهار شنبه و طی روز پنج شنبه و برای مناطق کوهرنگ، اردل، لردگان و فارسان پیش بینی می شود.