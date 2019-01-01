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۱۱ دی ۱۳۹۷، ۱۶:۴۸

مدیر کل هواشناسی چهارمحال و بختیاری:

سامانه جدید بارشی وارد چهارمحال و بختیاری می شود

سامانه جدید بارشی وارد چهارمحال و بختیاری می شود

شهرکرد- مدیر کل هواشناسی چهارمحال و بختیاری گفت: سامانه جدید بارشی وارد چهارمحال و بختیاری می شود.

شاهرخ پارسا در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه سامانه جدید بارشی وارد چهارمحال و بختیاری می شود، اظهار داشت: یک سامانه بارشی از روز چهارشنبه وارد استان چهارمحال و بختیاری می شود.

مدیر کل هواشناسی چهارمحال و بختیاری ادامه داد: بر اساس آخرین خروجی مدل های هواشناسی،   این سامانه بارشی موجب بارش باران و برف، وزش باد شدید و در مناطق کوهستانی وکولاک برف در این استان می شود.

وی تاکید کرد:  این سامانه بارشی به تدریج غالب مناطق استان را در برخواهد گرفت.

مدیر کل هواشناسی چهارمحال و بختیاری اظهار داشت: شدت بارش ها برای اواخر وقت چهار شنبه و طی روز پنج شنبه و برای مناطق کوهرنگ، اردل، لردگان و فارسان پیش بینی می شود.

کد مطلب 4501643

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