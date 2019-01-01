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۱۱ دی ۱۳۹۷، ۱۶:۲۳

استاندار مازندران:

بومگردی در ۱۱۰ روستای مازندران فعال شد

بومگردی در ۱۱۰ روستای مازندران فعال شد

نوشهر - استاندار مازندران گفت: طرح بومگردی در ۱۱۰ روستای استان عملیاتی و اجرایی شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، احمد حسین زادگان عصر سه شنبه در جلسه شورای اداری شهرستان های نوشهر، چالوس و کلاردشت، انجام ملاقات عمومی در شهرستان ها را سبب ارتباط صمیمی تر با مردم دانست و افزود: دیدار با خانواده معظم شهدا همواره به صورت نمادین انجام می شود زیرا همگی به شهدا و خانواده های آنان بدهکار هستیم.

وی با تاکید براینکه مسائل استان را باید فرابخشی ببنیم و حل کنیم افزود: در برنامه های ۱۰۰ روزه، مسائل و مشکلات شهرستان ها با اولویت بندی بررسی و پیگیری می شود.

حسین زادگان به حوزه گردشگری اشاره کرد و گفت: ۱۱۰ روستا بومگردی شناسایی و عملیاتی شده است و این طرح به اشتغال و معیشت مردم کمک می کند.

استاندار مازندران  با بیان اینکه چشمه سورت که جنبه جهانی و گردشگری دارد باید به صورت تخصصی و ویژه مورد توجه قرار گیرد گفت: در حوزه دریا نیز باید برنامه ریزی مناسب برای گردشگری داشته باشیم.

حسین زادگان با تاکید بر اصلاح نژاد دام در استان گفت: اصلاح نژاد دام سبب تغییر و بهبود وضع معیشت مردم می شود.

کد مطلب 4501645

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