۲۲ حزب سودانی خواستار انحلال دولت و پارلمان این کشور شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، ۲۲ حزب سودانی با امضای یادداشتی از عمر البشیر رئیس جمهور این کشور خواستند که دولت و پارلمان سودان را منحل کند.

در بیانیه این احزاب، بر لزوم تشکیل شورای انتقالی که رهبری کشور را برعهده داشته باشد و نیز تشکیل دولت انتقالی با حضور فن سالان و نمایندگان سیاسی تاکید شده است.

احزاب سودانی تاکید کردند: نظام به شکل کنونی آن و با توجه به انزوای سیاسی، اقتصادی، منطقه ای و بین المللی توان عبور از بحران کنونی را ندارد و راهی نیست مگر با نظام جدید در سودان که اعتماد ملت را جلب کند و روابط بین المللی به شکل متوازن بر اساس منافع مشترک و احترام متقابل به منظور حذف سودان از فهرست کشورهای حامی تروریسم، ایجاد کند.

این احزاب برنامه های دولت انتقالی را هم برآورده کننده صلح و نظارت بر برگزاری انتخابات شفاف و آزاد عنوان کرد و اینکه نخست وزیری روی کار آید که مورد توافق همه باشد و باکفایت و باتجربه و مقبولیت ملی داشته باشد.