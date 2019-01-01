تلاش برای افزایش زمان ماندگاری مسافر در قم/ تبدیل قم به شهر مقصد

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا هاشمی ظهر سهشنبه در جلسه ستاد تسهیلات زائرین نوروزی که در سالن جلسات امام جواد(ع) استانداری قم برگزار شد،اظهار کرد: با توجه به اینکه استان قم یک استان زائرپذیر است، ستاد دائمی سفر باید هر ۲ ماه یکبار برگزار شود تا شاهد کاهش مشکلات زائران باشیم.
وی ادامه داد: باید تلاش کرد تا قم را از یک استان معبر به استان مقصد تبدیل کنیم، چراکه مدت ماندگاری زائران در قم ۶ ساعت است و باید این مدت را افزایش داد که این امر مستلزم برنامهریزی دقیق و تلاش شبانهروزی تمام دستگاههای اجرایی است.
سرپرست استانداری قم افزود: در سال ۱۳۹۶ در استان قم ۲۸۷ واحد اقامتی وجود داشت که شامل ۳۵ هتل، ۲۸ هتل آپارتمان، ۵۸ مهمانپذیر و ۱۶۶ خانه مسافر و همچنین ۱۰۰ مجتمع بینراهی و پذیرایی است در استان قم پذیرای زائران و مسافران هستند.
وی با تأکید بر اینکه باید فضای شهری بانشاط، امنیت و سلامت زائرین و اسکان آنها مورد توجه جدی باشد تا طول ماندگاری زائرین در قم افزایش یابد، عنوان کرد: در کشور بیشتر اقدامات مربوط به تسهیلات نوروزی به عهده میراث فرهنگی و گردشگری است، لذا این دو ارگان باید در راستای خدمات بهتر در استان گامهای جدیتری بردارند.
هاشمی بیان کرد: باید روستاهای هدف گردشگری را معرفی کرد و از این مکانهای بوم گردی بهره ببریم و دستگاههای خدماتی مانند اداره آب، برق و شهرداری حفاریها و تعمیرات خود را تا قبل از دهم اسفندماه به پایان برسانند.
سرپرست استانداری قم خواستار نظارت دقیق بر رستورانها و مراکز اقامتی و اطلاعرسانی مناسب به مسافران نوروزی در زمینه معرفی اماکن زیارتی، اقامتی و تفریحی استان شد و گفت: استان قم دارای بهترین صنایعدستی است به همین دلیل لازم است که نمایشگاه صنایعدستی قم در ایام تعطیلات نوروزی برپا شود.
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