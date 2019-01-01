میانگین تاخیر پروازهای یزد به ۳۸ دقیقه رسید

به گزارش خبرنگار مهر، عباس محمدی، ظهر امروز در نشست خبری مشترک معاون امور عمرانی استانداری یزد و مدیران کل حوزه راه و حمل و نقل یزد با بیان اینکه سالانه ۷۶۵ هزار مسافر از طریق خطوط هوایی یزد جابه‌جا می‌شوند، اظهار داشت: این مسافران توسط ۶ هزار و ۵۰۰ پرواز داخلی و خارجی جابه‌جا می‌شوند.

وی از فرودگاه یزد به عنوان نهمین فرودگاه بین‌المللی کشور یاد کرد و افزود: فرودگاه یزد به لحاظ تجهیزات در جایگاه خوبی قرار دارد اما نیاز به تکمیل برخی اقدامات است که این موارد را با جدیت پیگیری می‌کنیم.

مدیرکل فرودگاه‌های استان یزد با بیان اینکه فرودگاه‌ها سیستم درآمد ـ هزینه دارند و از سهم بودجه‌ای دولت سهمی ندارند،‌ عنوان کرد: عمده فرودگاه‌های ما زیان‌ده هستند و متاسفانه فرودگاه یزد نیز از فرودگاه‌های زیان‌ده کشور است.

وی با اشاره به اینکه این امر به اضافه برخی مشکلات دیگر، سبب شده تا اجرای پروژه‌های فرودگاه یزد زمان‌بر باشد، خاطرنشان کرد: یکی دیگر از مشکلات در مسیر توسعه فرودگاه یزد، طرح جامعی است که از قبل تدوین شده و البته دارای مشکلاتی است.

محمدی یادآور شد: با این وجود فرودگاه یزد موفق به کسب گواهینامه بین المللی فرودگاهی شد ضمن اینکه در حال حاضر از نظر تجهیزات هوانوردی به نقطه‌ای رسیده که نیازی به نصب هیچ‌گونه دستگاه جدیدی ندارد.

وی تصریح کرد: بر اساس موازین بین‌المللی، فرودگاه شهید صدوقی یزد جزو فرودگاه‌های مجهز کشور است اما نیاز است برخی اقدامات تکمیلی در آن انجام شود.

محمدی خاطرنشان کرد: تاکنون توانسته ایم به بخشی از اهداف خود که عمده‌ترین آن افزایش کیفیت سرویس‌دهی به مسافران است، دست پیدا کنیم اما تحقق کامل این امر نیازمند زمان بیشتری است.

مدیرکل فرودگاه‌های استان یزد در پاسخ به انتقاد خبرنگاری در مورد تاخیرهای پروازهای یزد عنوان کرد: تاخیرها در سال ۹۵ به نحوی بود که حتی به یک روز یا دو روز نیز می‌انجامید اما خوشبختانه این روند اکنون کاهشی است و در حال حاضر به طور میانگین به ۳۸ دقیقه رسیده است.