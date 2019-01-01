۶ پارک برای ترک اعتیاد معتادان تهران توسط سپاه پیش بینی شده است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمد یزدی، ظهر سه شنبه در جلسه شورای مبارزه با مواد مخدر استان تهران با بیان این که تهران بزرگ، ۱۰ درصد جمعیت کشور را در خود جای داده، گفت: اما سپاه تهران تنها ۲ درصد امکانات را در میان مجموعه سپاه کشور دارد.

وی با اشاره به محرومیت سپاه تهران از امکانات گفت: سپاه تهران، محروم‌ترین سپاه کشور است و از کمترین امکانات برای پیشبرد امور محول شده بهره می‌برد.

فرمانده سپاه محمد رسول الله(ص) تهران بزرگ از آمادگی این سپاه برای هم افزایی در مبارزه با مواد مخدر خبر داد و گفت: عملیات اجرایی مناسب سازی پادگان شهید زیاران، از ماه مبارک رمضان آغاز به کار کرده و این مجموعه تا ۲ هفته دیگر آماده بازدید و تا بهمن ماه نیز آماده بهره برداری خواهد بود، این امر فاز یک طرح بوده و آغازی برای ۶ پارکی تلقی می‌شود که برای کمک به ترک اعتیاد معتادان پیش‌بینی شده است.