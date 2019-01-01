پل ماشلک تا عید زیربار ترافیک می رود/ نیاز به ساخت ۱۵۰ دوربرگردان

به گزارش خبرنگار مهر، احمد آفرین محمدزاده عصر سه شنبه در جلسه شورای اداری در نوشهر یکی از دغدغه ها را ساخت پل تخریب شده ماشلک بیان کرد و گفت: در طرح ۱۰۰ روزه و قبل از سال جدید این پل ساخته می شود و زیربار ترافیک قرار می گیرد.

وی افزود: همچنین برای افزایش دهنه و بستر پل ملکار نیازمند اعتبار هستیم و اکنون مطالعات این طرح در دست اقدام است.

محمدزاده با بیان اینکه شش دستگاه نمک پاش و چهار دستگاه لودر در روزهای آینده به ناوگان راهداری اضافه می شود گفت: اکنون ۳۳ اکیپ راهداری زمستانه در استان مشغول فعالیت است.

وی زیباسازی ساختار جاده ای استان مازندران با توجه به گردشگری بودن استان امری ضروری برشمرد و گفت: روشنایی کمربندی نوشهر، گردنه های مه گیر و برفگیر نیز در دست اقدام است.

محمدزاده با بیان اینکه در ۱۵۰ نقطه از راههای استان نیاز به دوربرگردان استاندارد داریم گفت: هر دوربرگردان به ۱.۵ تا دو میلیارد تومان اعتبار نیازمند است.

احمد حسین زادگان استاندار مازندران در این جلسه خواستار تسریع در ساخت پل ماشلک شد که براثر سیل مهرماه سال جاری تخریب شد و با بیان اینکه درختکاری در حاشیه راهها اولویت نیست تصریح کرد: مهمترین بخش کار سمن ها هستند و می توان از ظرفیت آنان در حوزه درختکاری بهره گرفت.