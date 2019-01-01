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۱۱ دی ۱۳۹۷، ۱۶:۳۴

وزیران و مسئولان جدید سعودی در برابر ملک سلمان سوگند یاد کردند

وزیران و مسئولان جدید سعودی در برابر ملک سلمان سوگند یاد کردند

شاهزادگان، وزیران و اعضای مجلس مشورتی عربستان امروز در برابر سلمان بن عبدالعزیز پادشاه این کشور در کاخ یمامه در ریاض سوگند یاد کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری عربستان(واس) شاهزادگان و وزیران و اعضای مجلس مشورتی عربستان امروز در برابر سلمان بن عبدالعزیز پادشاه این کشور در کاخ یمامه در ریاض سوگند یاد کردند.

ملک سلمان در این مراسم اعلام کرد که بازنگری در کابینه و برخی نهادهای حکومتی و انتخاب تعدادی از وزیران و مسئولان در راتسای تمایل برای ادامه روند توسعه و تحولی است که کشور شاهد آن است.

پادشاه عربستان برای وزیران و مسئولان جدید سعودی آرزوی موفقیت کرد و از زحمات مسئولان قبلی قدردانی کرد.

ملک سلمان بر ضرورت اجرای برنامه ها و پروژه ها در راستای تحقق توسعه پایدار در همه مناطق عربستان در همه زمینه تاکید کرد.

کد مطلب 4501659

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