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۱۱ دی ۱۳۹۷، ۱۷:۰۴

ابطحی در تشریح جلسه کمیسیون آموزش مطرح کرد؛

توضیحات مسئولان پلیس راهور درباره حادثه واژگونی اتوبوس در دانشگاه

توضیحات مسئولان پلیس راهور درباره حادثه واژگونی اتوبوس در دانشگاه

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس از حضور مسئولان پلیس راهور در جلسه عصر این کمیسیون جهت ارائه گزارشی درباره حادثه دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات خبر داد.

محمدجواد ابطحی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به بررسی گزارش حادثه دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات در جلسه عصر امروز این کمیسیون اظهار داشت: مسئولان پلیس راهور در این جلسه حضور یافتند و توضیحاتی درباره این حادثه به اعضای کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس ارائه دادند. همچنین طهرانچی رئیس دانشگاه آزاد نیز در این جلسه حضور داشت.

وی با اشاره به حضور مسئولان وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم و معاون علمی رئیس جمهور در این جلسه گفت: این مسئولان دغدغه ها و نگرانی های خود پیرامون بودجه اختصاص یافته به دستگاه های خود را مطرح کردند و خواستار افزایش آن بودند. همچنین قرار شد طهرانچی دو هفته آینده در جلسه کمیسیون حضور یابد.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس خاطرنشان کرد: در ادامه جلسه سه تن از اعضای کمیسیون متشکل از کوچکی نژاد، ساداتی نژاد و نگهبان سلامی به عنوان اعضای این کمیسیون جهت عضویت در کمیسیون تلفیق بودجه سال ۹۸ انتخاب شدند.

کد مطلب 4501665
زهرا علیدادی

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