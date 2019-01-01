توضیحات مسئولان پلیس راهور درباره حادثه واژگونی اتوبوس در دانشگاه

محمدجواد ابطحی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به بررسی گزارش حادثه دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات در جلسه عصر امروز این کمیسیون اظهار داشت: مسئولان پلیس راهور در این جلسه حضور یافتند و توضیحاتی درباره این حادثه به اعضای کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس ارائه دادند. همچنین طهرانچی رئیس دانشگاه آزاد نیز در این جلسه حضور داشت.

وی با اشاره به حضور مسئولان وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم و معاون علمی رئیس جمهور در این جلسه گفت: این مسئولان دغدغه ها و نگرانی های خود پیرامون بودجه اختصاص یافته به دستگاه های خود را مطرح کردند و خواستار افزایش آن بودند. همچنین قرار شد طهرانچی دو هفته آینده در جلسه کمیسیون حضور یابد.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس خاطرنشان کرد: در ادامه جلسه سه تن از اعضای کمیسیون متشکل از کوچکی نژاد، ساداتی نژاد و نگهبان سلامی به عنوان اعضای این کمیسیون جهت عضویت در کمیسیون تلفیق بودجه سال ۹۸ انتخاب شدند.