حرفی برای گفتن در حوزه مدیریت پسماند نداریم/شهری بدون دفن پسماند

به گزارش خبرنگار مهر،‌ علی دهنوی ظهر سه شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار داشت: تکنولوژی کارخانه پسماند مربوط به ۵۰ سال قبل است و بر این اساس به دنبال احداث دو خط جدید هستیم که تا شهریور ماه سال آینده راه‌اندازی م یشود.

وی بیان داشت: با راه اندازی دو خط جدید در کارخانه پسماند به صورت شیفتی همین دو خط جوابگوی میزان زباله های تولیدی است اما در غیر اینصورت باید چهارخط زباله سوزی شکل گیرد.

مدیر عامل سازمان پسماند شهرداری اصفهان با اشاره به اینکه شهر بدون پسماند یکی از اهداف عالیه این سازمان است، ادامه داد: امروز شیراز در دفن پسماند از اصفهان پیشی گرفته است و ما به دنبال این هستیم که تا ۵۰ درصد بتوانیم پسماند را دفن کنیم.

وی در ارتباط با دستگاه‌های اتوکلاو مستقر در بیمارستان‌ها برای بی خطر سازی زباله های عفونی گفت: این مسئله که دستگاه‌های اتوکلاو می توانند زباله های عفونی را بی‌خطر سازند را قبول ندارم بلکه این دستگاه‌ها تنها تا چند ساعت می توانند زباله‌های خطرناک را بی‌خطر سازند و باید پس از گذراندن این مدت زمانی به مکانی دیگری برای بی خطر سازی کامل انتقال یابد.

دهنوی با اشاره به اینکه شهرداری هیچ وظیفه ای برای از بین بردن زباله های عفونی ندارد، گفت: بر اساس قانون باید تولید کنندگان زباله های عفونی این زباله ها را امحاء کنند که واقعا نم یتوان این توقعرا از پزشکان و یا دانشگاه علوم پزشکی داشت بلکه بیشتر یک اشکال قانونی است.

شهرداری آمادگی امحای زباله های عفونی را دارد

وی با اظهار اینکه امروز با کمک بخش خصوصی اقدام به این کار کردیم اما این ترس هست که بخش خصوصی سرمایه گذاری کند و پزشکان بر اساس قانون بخواهند از یک مقطع زمانی خود اقدام به امحای زباله های خطرناک کنند که باید این مسئله روشن شود ، ادامه داد: در حال حاضر ما آماده امحاء زباله های عفونی هستیم.

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان با بیان اینکه در حال حاضر شرایط نابسامانی در دفن پسماندها داریم، افزود: در شبانه‌روز حدود ۱۵ تا ۱۷ تن پسماند عفونی بیمارستان‌ها، کلینیک‌ها و مطب‌ها از سطح شهر جمع‌آوری و در سجزی دفن می‌شود، همچنین روزانه حدود شش تا هفت هزار تن نخاله ساختمانی روزانه در اصفهان تولید می‌شود که تنها حدود سه هزار تن آن در اختیار سازمان پسماند قرار می‌گیرد و حدود چهار هزار تن آن در گردنه زینل تخلیه می‌شود.

وی به طراحی و احداث تأسیسات انتقال و تصفیه شیرابه است اشاره کرد و گفت: بیش از ۶۵ درصد پسماندهای دریافت شده ارگانیک است که تولید شیرابه می‌کند، به طور متوسط روزانه ۴۰ مترمکعب شیرابه در محل کارخانه تولید می‌شود که در این راستا تأسیسات اولیه آشغالگیر، دانه‌گیر و لاگون تبخیری ضروری بوده و اولویت‌بندی در انجام اقدامات جلوگیری از نشت شیرابه در زمین است.

تبدیل ۴۰۰ تن پسماند به موادنفتی

دهنوی از اجرای پروژه ای خبر داد که دستاوردها و مزایای انجام آن،‌ بهبود شرایط دفن پسماند، کاهش نفوذ شیرابه به آب و کاهش نفوذ شیرابه به آب‌های زیرزمینی است، اضافه کرد: ساخت مخزن جمع‌آوری شیرابه و سلول‌بندی محل دفن که ۱۶ سلول دارد که هر یک به ابعاد ۵۰ در ۱۰۰ متر و به ارتفاع ۶ متر که ظرفیت هر سلول نیز ۲ تا ۳ ماه است در راستای همین پروژه انجام شده است.

ویبه دو ابرپروژه برای سال آینده در دست اقدام داریم، گفت: استحصال هیدروکربن صادراتی از ریجکت خطوط پردازش پسماند به روش پیرولیز یکی از این دو پروژه است که اقدامات لازم جهت ریجکت خطوط پردازش شامل مواد پلاستیکی، پایه نفتی و منسوجات انجام شده است.

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان با اشاره به اینکه در قالب این پروژه ، ۴۰۰ تن پسماند غیرقابل استفاده را به مواد نفتی تبدیل کند، تأکید کرد: اگر این پروژه که به لحاظ اقتصادی هم مؤثر است به ثمر برسد، دفن پسماند که امروزه ۵۰ درصد است به ۱۰ درصد می‌رسد و در جهت حفظ محیط زیست، ایجاد درآمد پایدار برای شهرداری و مدیریت پسماند است.