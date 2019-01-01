سرمایه گذاری ۷۰۰ میلیارد دلاری برای اکتشاف نفت در ایلام

به گزارش خبرنگار مهر، احمد کرمی روز سه شنبه در جلسه مسئولیت اجتماعی شرکت ها در استان اظهار داشت: باید از شرکت های فعال در حوزه های نفتی ، گاز و پتروشیمی در خصوص پذیرش مسئولیت های اجتماعی شان مطالبه گری داشته باشیم.

معاون عمرانی استاندار ایلام به سرمایه گذاری ۷۰۰ میلیارد دلاری در بحث اکتشاف و سرمایه گذاری نفتی دولت در استان اشاره کرد و گفت: مالیات ۶ یا ۷ شرکت فعال نفت و گاز بزرگ در استان بیش از ۴۸ میلیارد تومان بوده که متأسفانه در استان وصول نشده است.

وی گفت: استاندار ایلام در این حوزه پیگیری های بسیار داشتند که گردش مالی این شرکت ها در استان صورت گیرد و مسئولیت اجتماعی خود را در استان بپذیرند.

کرمی اظهار داشت: ما در بحث این فعالیت های اجتماعی باید بر روی شرکت های بزرگ استان تمرکز داشته باشیم چرا که درآمدها وسرمایه هایی که این شرکت ها در استان دارد قابل توجه است و می توان روی آن حساب باز کرد.

معاون عمرانی استاندار خواستار نهادینه شدن مسئولیت اجتماعی شرکت های بزرگ فعال در استان شد و گفت: بحث مسئولیت اجتماعی درجهان جا افتاده است و بسیاری از شرکت این مسولیت را درمحل فعالیت خود لحاظ می کنند.