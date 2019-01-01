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۱۱ دی ۱۳۹۷، ۱۶:۴۹

معاون استاندار ایلام خبر داد:

سرمایه گذاری ۷۰۰ میلیارد دلاری برای اکتشاف نفت در ایلام

سرمایه گذاری ۷۰۰ میلیارد دلاری برای اکتشاف نفت در ایلام

ایلام - معاون عمرانی استاندار ایلام از سرمایه گذاری ۷۰۰ میلیارد دلاری برای اکتشاف نفت در ایلام خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر،  احمد کرمی روز سه شنبه در جلسه مسئولیت اجتماعی شرکت ها در استان اظهار داشت: باید از شرکت های فعال در حوزه های نفتی ، گاز و پتروشیمی در خصوص پذیرش مسئولیت های اجتماعی شان مطالبه گری داشته باشیم.

 معاون عمرانی استاندار ایلام به سرمایه گذاری ۷۰۰ میلیارد دلاری در بحث اکتشاف و سرمایه گذاری نفتی دولت در استان اشاره کرد و گفت: مالیات ۶ یا ۷ شرکت فعال نفت و گاز بزرگ در استان بیش از ۴۸ میلیارد تومان بوده که متأسفانه در استان وصول نشده است.

وی گفت: استاندار ایلام در این حوزه پیگیری های بسیار داشتند که گردش مالی این شرکت ها در استان صورت گیرد و مسئولیت اجتماعی خود را در استان بپذیرند.

کرمی اظهار داشت: ما در بحث این فعالیت های اجتماعی باید بر روی شرکت های بزرگ استان تمرکز داشته باشیم چرا که درآمدها وسرمایه هایی که این شرکت ها در استان دارد قابل توجه است و می توان روی آن حساب باز کرد.

معاون عمرانی استاندار خواستار نهادینه شدن مسئولیت اجتماعی شرکت های بزرگ فعال در استان شد و گفت: بحث مسئولیت اجتماعی درجهان جا افتاده است و بسیاری از شرکت این مسولیت را درمحل فعالیت خود لحاظ می کنند.

کد مطلب 4501673

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