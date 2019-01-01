منابع آبی مازندران روز به روز کاهش می یابد

به گزارش خبرنگار مهر، ذبیح الله ذاکری عصر سه شنبه در نشست شورای اداری شهرستان نوشهر با بیان اینکه روز به روز منابع آبی مازندران درحال کم شدن است افزود: با اینکه مدیریت مصرف را شروع کردیم ولی سفره های زیرزمینی رو به کم شدن است.

وی با اشاره به جمعیت شناور در استان مازندران گفت: با اینکه جمعیت شناور در بودجه دیده نمی شود ولی مجبور به ارائه خدمات هستیم.

ذاکری با عنوان اینکه ساخت یک مخزن ۱۵۰۰ مترمکعبی سه میلیارد تومان هزینه دارد گفت: کار ساخت مخزن کلاردشت بزودی آغاز می شود ولی باید اعتباری در شورای برنامه ریزی شهرستان برای این طرح درنظر گرفته شود.

سیف الله فرزانه مدیرکل میراث فرهنگی مازندران نیز در این جلسه با اشاره به پروانه بهره برداری ۱۱۰ واحد بومگردی روستایی، ارائه تسهیلات را از جمله مسائل فراروی بیان کرد و افزود: در غرب استان از نظر پایانه ها با مشکل مواجه هستیم.