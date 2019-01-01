ترامپ در یک انتخاب دو سر باخت به تصمیم فرار از منطقه تن داده است

به گزارش خبرگزاری مهر، جمعیت جانبازان انقلاب اسلامی در جلسه هفتگی شورای هماهنگی و برنامهریزی با تجلیل از جایگاه و مقام آیتالله هاشمی شاهرودی، نسبت به جانباز شهید امیرمسعود شایسته تهرانی نیز که در سالهای دفاع مقدس به مقام جانبازی رسید و به تازگی به فیض شهادت نایل شد، ادای احترام کرد.
این جمعیت در ادامه به حرکت نوآورانه سمیرا شاه وردی، فرزند جانباز در زمینه راهاندازی پویش موثر و موفق «آرزوهای قشنگ» که تاکنون زمینهساز برآوردن آرزوی بیش از چهارهزارو نهصد نفر به همت خیران شده است، تجلیل کرد.
جمعیت جانبازان ضمن رصد رخدادهای داخلی، منطقهای و بینالمللی در روزهای اخیر، به تصمیم ترامپ برای خارج کردن نیروهایش از سوریه و افغانستان اشاره کرد و آن را واکنش فرار از پیامدهای اقتدار جبهه مقاومت در منطقه و شکستهای پی در پی پروژههای آمریکا برشمرد؛ پدیدهای که اختلاف را در هیات حاکمه آمریکا دامن زد و به تغییر وزرای ترامپ کشید، ضمن اینکه اعتراضات مجالس این کشور را در رویارویی با تصمیم رییسجمهور به عرصه رسانهها نیز آورد.
اعضای شورای هماهنگی جمعیت جانبازان افول قدرت آمریکا، رفتارهای تناقضآمیز بینالمللی و پاسخ نداشتن برای رفتارهای آینده را موجب حاکم شدن فضای مبهم و سنگین در دیپلماسی این کشور عنوان کردند و افزودند: ترامپ در یک انتخاب دو سر باخت به تصمیم فرار از منطقه تن داده تا شاید در راهبردی جدیدتر بتوانند اعتبار رو به افول خود را در منطقه و نیز در داخل آمریکا ترمیم کند.
جمعیت جانبازان موقعیت استثنایی دولت سوریه و نیروهای مقاومت برای استقرار امنیت تمامعیار و ورود به مرحله بازسازی را مهم و نیازمند هوشمندی و تدبیر خواند تا دشمن شکست خورده در پوشش بازسازی اقتصادی راه نفوذ اطلاعاتی خود را برای شبکهسازی مجدد در این کشور به اجرا نگذارد.
این جمعیت در جریان بررسی و اعلام موضع در قبال مسائل داخلی، دستاورد بزرگ حماسه ۹ دی را برای امروز و فردای کشور بالنده و سازنده خواند و تاکید کرد: شیطان بزرگ نه تنها قرارگاه عملیاتی خود برای فروپاشی نظام جمهوری اسلامی را پس از رسوایی در فتنه ۸۸ متوقف نکرد، بلکه ابعاد جدیدتری را در سازماندهی آن قرارگاه برنامهریزی کرده تا بتواند در کنار فتنه سیاسی و امنیتی ابعاد فتنه اقتصادی را هم به اجرا بگذارد.
اعضای شورای هماهنگی جمعیت جانبازان هوشمندی همه دستاندرکاران کشور برای شناخت ابعاد فتنهانگیزیهای آمریکا و همپیمانان منطقهایاش را ضروری عنوان و خاطرنشان کردند: همدلی و همزبانی برای عملیاتی شدن اقتصاد مقاومتی در بودجه ۹۸، تحرک بیشتر دستگاه اجرایی برای نظارت بر وضعیت قیمتها، پیگیری بیوقفه تصمیمات اقتصادی برای رسیدن به نتیجه عملی و پیشرو داشتن ابعاد آسیبهای اجتماعی و اقتصادی ناشی از کاهش ارزش پول ملی از دقتنظرهایی است که قرارگاه دشمن را برای نفوذ در سیستمسازیهای داخلی خنثی میکند.
به اعتقاد این جمعیت، معطل نگه داشتن اقتصاد کشور برای کسب تضمین از سوی اروپاییها ناشی از یک انتظار خلاف منطق و به دور از شناخت ارتباط نظام سرمایهداری اروپا و آمریکاست؛ در حالی که آمادگی کشورهای شرقی برای تامین نیازهای ما میتواند در ساز و کاری متعادل و سنجیده، ایران را از سنگلاخ نظرات متعارض و بدعهدیهای اروپا نجات دهد.
جمعیت جانبازان انقلاب اسلامی همچنین اعتراض خود را از بی عملی و بیتفاوتی دولت نسبت به رشد فزاینده آسیبهای ناشی از پیامرسان تلگرام طبق گزارشهای رسمی اعلام کرد و یادآور شد: سرمایهگذاری برای بالا رفتن قابلیت پیامرسانهای داخلی و جلوگیری از نفوذ ویرانگر شبکههای خارجی و تهدید ارکان اعتقادی، اخلاقی، فرهنگی و اجتماعی جامعه از وظایف مصوب در قانون اساسی برای دولت است.
این جمعیت با تاکید بر اینکه همواره خود را پرچمدار مکتب امام(ره) و پاسدار ارزشهای انقلاب اسلامی میدانند، ادامه ترویج آموزههای اخلاقیستیز و حرمتشکن سند ۲۰۳۰ در نظام آموزشی کشور به رغم هشدار بزرگان و مراجع را حرکت در مسیر فروپاشی نظام خانواده و از هم پاشیدن فرهنگ و روابط اجتماعی برشمرد و تصریح کرد: تعلل دستگاههای هشداردهنده قوه قضاییه، مجلس، دستگاههای امنیتی و اطلاعاتی به ویژه رسانه ملی در تشریح ابعاد ویرانگر اجرای سند ۲۰۳۰ قابل قبول نیست.
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