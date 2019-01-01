بودجه عمرانی ۹۸ در کمیسیون عمران با حضور نوبخت بررسی شد

فرج‌الله رجبی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر درباره جلسه عصر امروز کمیسیون عمران اظهار داشت: نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه جهت بررسی کلیات لایحه بودجه سال ۹۸ در این جلسه حضور یافت.

وی با اشاره به اینکه بیشتر بحث‌ها متمرکز بر اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و عمرانی بود، ادامه داد: همچنین تبصره ۱۹ لایحه بودجه ۹۸ که مربوط به واگذاری طرح‌های نیمه‌تمام عمرانی به بخش خصوصی است، مورد بررسی قرار گرفت.

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی متذکر شد: دولت حدود ۷۶ هزار پروژه عمرانی نیمه‌تمام را ارائه کرده و به دستگاه‌های اجرایی اجازه داده تا بر اساس تبصره ۱۹، آنها را واگذار کنند و در این جلسه بحث و تبادل نظر صورت گرفت که توجه بیشتری روی این تبصره لایحه بودجه شود.

وی درباره اهمیت این تبصره گفت: از طریق توجه به تبصره ۱۹، هزینه‌های عمرانی دولت کاهش یافته، در ساخت‌وساز رونق ایجاد می‌شود و از سوی دیگر بازار مولدی برای نقدینگی کشور ایجاد می‌شود.