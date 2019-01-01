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۱۱ دی ۱۳۹۷، ۱۷:۰۰

رجبی در گفت‌وگو با مهر:

بودجه عمرانی ۹۸ در کمیسیون عمران با حضور نوبخت بررسی شد

بودجه عمرانی ۹۸ در کمیسیون عمران با حضور نوبخت بررسی شد

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی از بررسی کلیات لایحه بودجه ۹۸ و بخش عمرانی آن در جلسه عصر امروز این کمیسیون خبر داد.

فرج‌الله رجبی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر درباره جلسه عصر امروز کمیسیون عمران اظهار داشت: نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه جهت بررسی کلیات لایحه بودجه سال ۹۸ در این جلسه حضور یافت.

وی با اشاره به اینکه بیشتر بحث‌ها متمرکز بر اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و عمرانی بود، ادامه داد: همچنین تبصره ۱۹ لایحه بودجه ۹۸ که مربوط به واگذاری طرح‌های نیمه‌تمام عمرانی به بخش خصوصی است، مورد بررسی قرار گرفت.

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی متذکر شد: دولت حدود ۷۶ هزار پروژه عمرانی نیمه‌تمام را ارائه کرده و به دستگاه‌های اجرایی اجازه داده تا بر اساس تبصره ۱۹، آنها را واگذار کنند و در این جلسه بحث و تبادل نظر صورت گرفت که توجه بیشتری روی این تبصره لایحه بودجه شود.

وی درباره اهمیت این تبصره گفت: از طریق توجه به تبصره ۱۹، هزینه‌های عمرانی دولت کاهش یافته، در ساخت‌وساز رونق ایجاد می‌شود و از سوی دیگر بازار مولدی برای نقدینگی کشور ایجاد می‌شود.

کد مطلب 4501681
زهرا علیدادی

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