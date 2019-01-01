نمایشگاه تولیدات روستایی شهرستان عسلویه افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، استاندار بوشهر عصر سه‌شنبه در آئین افتتاح نمایشگاه محصولات تولیدی روستاییان عسلویه اظهار داشت: در راستای حمایت از روستائیان تلاش‌های خوبی صورت گرفته و برنامه‌های مختلفی در دست اجرا داریم.

عبدالکریم گراوند با اشاره به ضرورت تقویت اشتغال روستایی و توجه به تولیدات بومی در نقاط مختلف استان بوشهر گفت: برپایی این نمایشگاه فرصتی برای معرفی ظرفیت های تولیدی و اشتغال زایی در نقاط مختلف استان است.

وی خاطرنشان کرد: عسلویه با وجود دارا بودن صنایع نفت و گاز، فرصت خوبی برای ایجاد این صنایع و توسعه صنایع اشتغال‌زا را دارد.

نمایشگاه محصولات تولیدی روستائیان شهرستان عسلویه در آیینی با حضور استاندار، نماینده مردم عسلویه، جم، کنگان و دیر در مجلس شورای اسلامی و مسئولان استانی و شهرستانی افتتاح شد.

در این نمایشگاه محصولات مختلفی از جمله صنایع دستی، پوشاک، تولیدات بومی و غذاهای محلی در معرض دید عموم قرار گرفته است.