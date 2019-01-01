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۱۱ دی ۱۳۹۷، ۱۷:۰۴

عضوشورای اسلامی شهر اصفهان خبر داد:

ظرفیت مدارس برای رفع تکلیف دیگر نهادها استفاده می شود

ظرفیت مدارس برای رفع تکلیف دیگر نهادها استفاده می شود

اصفهان- عضو شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: از ظرفیت مدارس برای رفع تکلیف دیگرنهادها استفاده می‌شود که مدیران مدارس توان مخالفت ندارند.

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا نصر اصفهانی ظهر سه شنبه در میزگرد بررسی وضعیت آسیب‌های اجتماعی در مدارس اظهار داشت: بسیاری نهادها از ظرفیت مدارس برای رفع تکلیف خود استفاده می کنند و مدیران توان مخالفت با این توافق‌نامه‌ها و قراردادها را ندارند به طوری که امروز اداره آموزش و پرورش از دست اهل آن خارج شده است.

وی با بیان اینکه آموزش و پرورش نیاز به پشتوانه مالی دارد، تصریح کرد: فقدان این حمایت امروز سبب خلل در کار آموزش و پرورش شده است.

عضو شورای اسلامی شهر اصفهان با بیان اینکه مردم بدانند که با شرایط فعلی که در آموزش و پرورش وجود دارد نمی‌توان آینده خوبی برای آن پیش بینی کرد، ادامه داد: استان اصفهان از سیستم آموزش و پرورش خواست که  خودکنترلی و خود مراقبتی را به دانش آموزان تعلیم دهد.

وی گفت: بر اساس احادیث هر چه انسان بیشتر از یک مسئله نهی شود به آن تمایل بیشتری پیدا می‌کند، با وجود اینترنت هیچ چیز از دسترس دانش آموزان دور نیست بنابراین نباید خودمان را به خواب بزنیم.

نصر اصفهانی ادامه داد:  اگر دانش آموزان در مدارس روش‌های درست آموزش‌های جنسی و خود مراقبتی را دریافت نکنند، این موارد را از مسیری دریافت می‌کنند که به طور حتم آسیب زا است.

کد مطلب 4501685

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