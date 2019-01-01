نیاز به راه اندازی دفتر حمایت از کودکان در مدارس داریم

به گزارش خبرنگار مهر،‌ مهرداد صیاف‌زاده ظهر سه شنبه در میزگرد بررسی وضعیت آسیب‌های اجتماعی در مدارش اظهار داشت: تقویت تعاملات آموزش و پرورش بادادگستری بسیار در کاهش بزه در سطح مدارس کمک کرده است.

وی بیان داشت: در دادگستری دفتر حمایت از کودکان داریم و لزوم ایجاد این دفتر در مدارس وجود دارد.

مستشار شعبه سه دادگاه کیفری یک دادگستری کل استان اصفهان با اعلام اینکه جای خالی نشاط و تحرک و مسائل اخلاقی و معنوی در مدارس بسیارمشهود است، ادامه داد: مدارس باید کانون‌هایی مملو از محبت و امنیت باشد.

وی ادامه داد: نیاز به تقویت رابطه بین سیستم آموزش و پروش با پلیس و دادگستری است و از ظرفیت همه جامعه استفاده می‌کند.

صیاف‌زاده با اشاره به دلیل اینکه کودکان به رشد فیزیکی و ذهنی نرسیده اند و بیشتر در خطر هستند، گفت: هر مدرسه نیاز به یک روانشناس و دفتر حمایت از کودکان دارد، البته باید توجه داشت که بسیاری از کودک آزاری ها بعد از ازدواج مجدد والدین و توسط ناپدری یا نامادری رخ می دهد.

وی گفت: براساس ماده ۳۱ قانون، آیین دادرسی کیفری پلیس ویژه اطفال و نوجوانان باید تشکیل شود که بر این اساس قانون، پلیس و سازمان های مردم نهاد را ملزم به پیگیری مسائل آموزشی کرده است.

آئین دادرسی کیفری ویژه اطفال تشکیل شود

مستشار شعبه سه دادگاه کیفری یک دادگستری کل استان اصفهان اعلام کرد: در حال حاضر از منظر قانونی ظرفیت‌های لازم برای تشکیل آیین دادرسی کیفری ویژه اطفال وجود دارد و فقط به یک اراده در سطح ملی نیاز است هر چند هر مسئله باید ضابطه‌ای داشته باشد و آموزش برخی مسائل در مدارس نباید خود باعث انحراف شود.

وی گفت: با توجه به رشد تکنولوژی باید کلاس‌های توجیهی و آموزشی برای خانواده ها و کادر آموزشی برگزار شود.

صیاف زاده ادامه داد: امروزه شیوه آموزش در دنیا تغییر پیدا کرده و باید فعالیت‌های بیشتری در این راستا داشته باشیم تا کودکان برای مقابله با آسیب‌های جدید آماده شوند.

وی افزود: در اصل دوی قانون اساسی جمهوری اسلامی بند ۶ به کرامت انسانی تاکید شده است، ضمن اینکه جمهوری اسلامی عضو کنوانسیون حقوق کودک است و قوانین تصویب شده در مجلس شورای اسلامی در راستای حمایت از کودکان است.

مستشار شعبه سه دادگاه کیفری یک دادگستری کل استان اصفهان اعلام کرد: باید تکنیک گفت و گو را در خانواده ها و مدرسه رشد داد تا کودکان و نوجوانان به جای مطرح کردن نیازها و مشکلات خود با هم سن و سالانشان که تجربه درستی ندارند و در برخی موارد مشکلات جدید ایجاد می‌کنند با خانواده خود صحبت کنند.