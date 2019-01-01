چرا برانکو محروم شد اما دیگران محروم نشدند؟

مصطفی قنبرپور در گفتگو با سایت رسمی باشگاه پرسپولیس اظهار داشت: با بررسی‌های صورت گرفته، قرار بر این شده است که تمرینات تیم قبل از سفر به قطر را در زمین چمن مجموعه نفت تهرانسر انجام بدهیم.

وی درباره دلیل این جابجایی ادامه داد: از قبل هم اعلام شده بود؛ ما در این مقطع در ورزشگاه شهید کاظمی تمرین نمی‌کنیم و به همین دلیل محل دیگری را در نظر گرفتیم اما پس از آنکه آقای ایوانکوویچ اعلام کردند، تمرینات در دو جلسه انجام می شود، دست به کار شدیم تا محل دیگری را برای تمرینات پیدا کنیم تا از تمام شرایط لازم برخوردار باشد. یکی از مسائل ما، انجام هر دو جلسه تمرین در یک زمین بود.

مدیر تیم فوتبال پرسپولیس خاطرنشان کرد: در این مدت که تیم در استراحت بود، به همراه آقای حسین علیپور مشاور پشتیبانی باشگاه، مجموعه‌ها و زمین‌های تمرینی مختلفی را مورد بازدید قرار دادیم تا اینکه به زمین نفت تهران رسیدیم. خوشبختانه با تعاملی که مسئولان این مجموعه با باشگاه پرسپولیس داشتند، کارها خوب پیش رفت و اعلام کردند، این زمین و امکانات جانبی آن در روزهای مقرر در اختیار ما خواهد بود.

وی ادامه داد: به این ترتیب، تیم مجبور نخواهد بود بین دو زمین تمرین جابجا شود که به کاهش خستگی آنها کمک می‌کند. ما طی روزهای 14 تا 16 دی ماه صبح و بعدازظهر در زمین نفت تهرانسر تمرین می‌کنیم و امکانات جانبی مطلوبی هم وجود دارد تا دیگر عوامل تیم، از کادر پزشکی تا تدارکات هم از آن برای انجام بهتر کارها استفاده کنند. بازیکنان همچنین ناچار نیستند بین دو جلسه تمرین محل را ترک کنند و امکانات رفاهی و استراحت با همکاری مسئولان مجموعه، فراهم خواهد بود.

مصطفی قنبرپور تصریح کرد: این سه روز فرصت خوبی است تا شرایط این مجموعه را بررسی کنیم. این احتمال وجود دارد که با رضایت آقای ایوانکوویچ از شرایط مجموعه و با تایید باشگاه برای استفاده از امکانات در زمان‌های دیگر مذاکراتی را انجام بدهیم.

وی اضافه کرد: بامداد فردا منتظر بازگشت سرمربی هستیم تا برنامه ها را از پنجشنبه از سر بگیریم. البته در این روز، در مجموعه شهید کاظمی خواهیم بود. طبق برنامه‌ای هم که آقای برانکو دادند، تمرینات در این سه روز از ساعت 10 صبح و 15 آغاز می‌شود. همچنین با توجه به شرایط مجموعه‌ای که در آن تمرین خواهیم داشت، امکان حضور هواداران وجود ندارد.

قنبرپور درباره اعلام حکم محرومیت کمیته انضباطی برای سرمربی سرخپوشان نیز گفت: از این تصمیم تعجب کردیم چون تا قبل از این و همانطور که هواداران هم گفته‌اند تا قبل از اعتراض سپاهان، شاهد چنین برخوردی نبودیم. صحبت‌هایی از این دست از سوی دیگران با شدت و کثرت بیشتر بیان شد و شاهد هیچ واکنشی نبودیم. قبل از همان بازی با ذوب آهن، کم نبودند افرادی که با ایجاد هجمه علیه پرسپولیس، فدراسیون فوتبال، سازمان لیگ، داوران و کل مملکت را مستقیم و غیر مستقیم مورد اتهام قرار دادند ولی حتی تذکر و توبیخ دریافت نکردند. در عمل، با سکوتی که وجود داشت، عوامل باشگاه از جمله آقای برانکو وادار به واکنش شدند. اگر با آن مسائل برخورد مناسب می‌شد، اصلا این صحبت‌ها پیش نمی‌آمد و قطعا قبل از آقای برانکو و بیشتر از ایشان به گواه مستنداتی که وجود دارد، افراد و باشگاه‌هایی بوده‌اند که با توجه به این حکم، باید با برخورد انضباطی روبرو می‌شدند و نشدند.

وی در پایان اظهار داشت: شخصیت آقای برانکو برای همه اهالی فوتبال روشن است. اگر چنین فردی تا این حد ناراحت می‌شود باید دید کجای کار می‌لنگد. از سوی دیگر آقای برانکو و در نتیجه کل پرسپولیس در حالی محروم شده‌اند که اتهام‌ها و اظهارات دیگران به صورت مداوم ادامه داشت ولی ایشان در همین هفته‌های آخر وقتی دید فشار روی داوران زیاد است، با وجود آنکه کارشناسان داوری باز هم اعلام می‌کردند؛ اشتباهاتی به ضرر پرسپولیس روی داده است، از آنها حمایت و مثبت صحبت کرد. البته هواداران خیلی نگران این موضوع نباشند، آقای برانکو این تیم را بیش از سه سال است تربیت می‌کند و مسائلی مثل این محرومیت هر چند می‌تواند کار ما را به سود حریفان به ویژه رقبای ما سخت‌تر کند اما اجازه نمی‌دهیم مانع از ادامه روند خوب ما شود به شرط آنکه هواداران با تمام قوا از تیم حمایت ‌کنند و به بازیکنان، انرژی و نیروی مثبت بدهند.